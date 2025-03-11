Gradiant中标德累斯顿的第二个半导体水处理项目， 并从H+E完全整合到一个品牌下

全球领先的先进水处理和污水处理公司宣布中标重大超纯水（UPW）设施设计和建造合同，该设施位于德国德累斯顿，由全球最大的半导体制造商之一建设。（图片：美国商业资讯）

全球领先的先进水处理和污水处理公司宣布中标重大超纯水（UPW）设施设计和建造合同，该设施位于德国德累斯顿，由全球最大的半导体制造商之一建设。（图片：美国商业资讯）

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Gradiant是全球领先的先进水处理和污水处理公司，今天宣布中标重大超纯水（UPW）设施设计和建造合同，该设施位于德国德累斯顿，由全球最大的半导体制造商之一建设。这标志着Gradiant在该城市的第二个重大半导体水处理项目，巩固了该公司作为全世界最先进产业优选的使命关键性水处理基础设施合作伙伴的地位。

该项目将由Gradiant的德国团队负责，并由该公司位于美国、中国台湾和新加坡的全球工艺和项目交付团队提供支持。该新的半导体制造工厂对于强化欧洲的半导体供应链，满足该地区对现金芯片不断增长的需求至关重要。

与此同时，Gradiant宣布已将H+E全面整合到Gradiant品牌下。这一过渡将H+E在超纯水和工业水处理行业的百年悠久历史，与Gradiant的先进技术组合联合起来，巩固了Gradiant作为全世界可持续水解决方案的领先提供商的地位。

从2023年10月合并到Gradiant以来，H+E已为关键性的产业签署并建造了多个先进的工厂。通过创造战略和运营协同优势，增强财务实力并扩充技术组合，Gradiant已成为H+E快速增长的理想伴侣。

过去18个月来，两家公司已成功将H+E在欧洲的工程专业能力与Gradiant在水处理和污水处理领域的领先解决方案进行组合，包括PFAS清除和销毁、锂和关键矿物资源回收以及绿色制氢等。这一整合反映了Gradiant致力于在全世界各个角落提供无缝的客户体验，同时加速采用创新和可持续的水技术的承诺。

Gradiant首席运营官Prakash Govindan指出：“ 水是所有重要产业的生命血液。从H+E过渡到Gradiant是我们为全球关键产业提升水处理水平的自然发展。通过统一到同一个标识下，我们创造了更大的潜力，以无可匹敌的先进技术组合、端到端的水解决方案和全球专业知识服务我们的客户。”

本次过渡将于2025年4月1日全面完成，所有H+E运营和通信都将统一到Gradiant标识下。客户继续享受由他们信任的团队提供的同样优质服务，并获得Gradiant全球专业知识和资源网络的支持。

这一里程碑反映了Gradiant在全球为最先进产业交付使命关键性基础设施的领先地位，也证明了该公司通过战略收购创造超高价值的能力。

关于Gradiant

Gradiant是一家与众不同的水公司（Different Kind of Water Company），由水处理领域的顶尖人才提供与众不同的全套专有端到端先进水处理和污水处理解决方案，为全世界关键产业的客户提供使命关键性运营服务，包括半导体、制药、食品饮料、锂和关键矿物以及可再生能源等。Gradiant的创新解决方案可减少用水和污水排放，回收宝贵的资源，将污水再生为淡水。这家总部位于波士顿的公司在麻省理工学院创立，在全球拥有超过1,200名员工。要了解我们的信息，请访问gradiant.com。

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