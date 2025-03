Andersen Global tilføjer Finaltus som strategisk værdiansættelsesekspert i Kenya

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker sin tilstedeværelse i Østafrika. Det sker via en samarbejdsaftale med Finaltus, et værdiansættelsesfirma med hovedkontor i Nairobi. Dermed forbedrer vi vores organisations formåen til at levere omfattende værdiansættelsesløsninger i hele regionen.

Firmaet Finaltus opererer ud fra Nairobi og har specialiseret sig i transaktions- og investeringsrådgivning. Det dækker hele Østafrika. Firmaets erfaringsgrundlag spænder over mere end et årti inden for flere brancher. Der ydes ekspertbistand inden for transaktionsrådgivning om fusioner og opkøb, strukturering af offentlig-private partnerskaber, værdiansættelse og rådgivning af virksomheder, værdiansættelse i forbindelse med retssager, værdiansættelse af intellektuel ejendom, kapitalrejsning og rådgivning om udviklingsfinansiering.

Firmaet har et team af erfarne eksperter, der kombinerer lokal ekspertise med global formåen til at levere effektive og stabile specialløsninger til kunder i brancher og på forskellige geografiske lokationer. Firmaet er også blevet tildelt adskillige priser og udmærkelser, herunder Best Independent Advisory Firm in East Africa af Africa Global Funds.

"Vores teams ekspertise og forskelligartede erfaring giver os mulighed for at levere skræddersyede værdiansættelsesløsninger og en problemfri tilgang til kundesupport," siger partner Paul Kamau. "Kenya fungerer som et vigtigt knudepunkt for virksomheder og familier, der søger strategisk investeringsvejledning i et marked i udvikling. Gennem vores samarbejde med Andersen Global slår vi bro mellem lokal indsigt og global teknisk formåen. Derved har vi mulighed for bedre at støtte kunderne, når de søger de rigtige muligheder både i regionen og internationalt."

"Kenya er et vigtigt marked i Østafrika, og Finaltus styrker vores evne til at levere avancerede værdiansættelsestjenester i hele regionen," siger Mark L. Vorsatz, Andersen Global Chairman og CEO for Andersen. "Deres omfattende erfaring i værdiansættelsessektoren er meget værdifuld for vores ekspanderende platform i Afrika, og den forbedrer vores evne til at støtte kunder i at finde rundt i regionens voksende forretningsmiljø."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 19.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 500 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

