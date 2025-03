Andersen Global aggiunge competenze di valutazione strategica in Kenya con Finaltus

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global rafforza la sua presenza nell’Africa orientale siglando un accordo di collaborazione con Finaltus, una società di valutazione con sede a Nairobi, migliorando la propria capacità di offrire soluzioni di valutazione complete in questa regione.

Finaltus è specializzata in servizi di consulenza per gli investimenti e le transazioni nella regione dell’Africa orientale e vanta un’esperienza ultradecennale in vari settori. Offre i propri servizi in molteplici campi – fusioni e acquisizioni, strutturazione di partnership pubbliche e private, consulenza e valutazione di imprese, valutazione per cause legali, valutazione della proprietà intellettuale, mobilizzazione di capitale e consulenza su questioni finanziarie per lo sviluppo.

Finaltus si appoggia a un gruppo di professionisti di lunga esperienza che combina competenze locali con capacità globali per offrire soluzioni apposite, efficaci e stabili a clienti in una varietà di settori e regioni geografiche. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui Best Independent Advisory Firm in East Africa da Africa Global Funds.

“La competenza e la variegata esperienza del nostro team ci consente di offrire soluzioni di valutazione su misura con un approccio integrato a supporto dei clienti”, spiega il Socio Paul Kamau. “Il Kenya è un polo cruciale per aziende e famiglie che desiderano indicazioni per investimenti strategici in un mercato in evoluzione. Grazie alla nostra collaborazione con Andersen Global riuniamo dati approfonditi locali e capacità tecniche globali e pertanto siamo in grado di sostenere meglio i clienti mentre cercano di cogliere opportunità sia nella regione sia in altri Paesi”.

“Il Kenya è un mercato chiave nell’Africa orientale e Finaltus rafforza la nostra capacità di offrire servizi di valutazione di alto livello nella regione”, aggiunge Mark L. Vorsatz, Presidente del CdA e Ceo Andersen Global. “La sua lunga esperienza nel settore della valutazione porta valore significativo nella nostra piattaforma in espansione in Africa e migliora la nostra capacità di appoggiare i clienti che operano nell’ambiente commerciale in crescita della regione”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di società indipendenti e legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 19.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 500 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.