RoslinCT et Ayrmid Pharma Ltd. annoncent leur intention de conclure un partenariat stratégique pour la fabrication de la thérapie cellulaire Omisirge® (omidubicel-onlv), approuvée par la FDA.

Ayrmid Pharma Ltd., un pionnier dans le domaine de la thérapie cellulaire qui transforme les cellules en traitements efficaces, et RoslinCT, une organisation internationale de développement et de fabrication de thérapies cellulaires et géniques sous contrat (CDMO), ont annoncé aujourd'hui leur intention d'entrer dans un partenariat stratégique pour la production d'Omisirge, un produit commercial destiné au traitement des cancers hématologiques, commercialisé aux États-Unis par Gamida Cell Inc., une filiale d'Ayrmid Pharma Ltd.

Les deux entreprises prévoient de conclure un accord dans lequel RoslinCT effectuera le transfert technologique et la fabrication commerciale d'Omisirge de Gamida Cell. Ce produit à base de cellules est une thérapie allogénique de cellules progénitrices et hématopoïétiques modifiées par le nicotinamide, approuvé par la FDA et lancé en 2023. Il est prévu que le transfert technologique et la fabrication commerciale aient lieu dans le centre de fabrication de thérapies cellulaires CGMP à la pointe de la technologie de RoslinCT, située à Hopkinton, dans le Massachusetts.

« Dans le cadre de notre stratégie mondiale d'approvisionnement double, nous sommes ravis d'annoncer que nous avons l'intention de collaborer avec RoslinCT pour le transfert technologique d'Omisirge vers leur centre ultramoderne à Hopkinton (Massachusetts) », a déclaré le Dr Joe Wiley, président-directeur général d'Ayrmid. Il a ajouté : « Ce mouvement stratégique clé permettra à Gamida Cell de s'approvisionner en Omisirge pour nos patients à la fois grâce à notre capacité de production interne et à celle de RoslinCT. »

« Les interactions dynamiques entre les deux équipes sont très productives et nous avons hâte de travailler avec les équipes d'Aymrid Pharma Ltd. et de Gamida Cell Inc. pour soutenir la production de ce produit innovant destiné à leurs patients aux États-Unis », a déclaré Peter Coleman, président-directeur général de RoslinCT. Il a ajouté : « Nous sommes enchantés par notre intention de conclure un partenariat avec Gamida Cell et d'ajouter ce produit au portefeuille de produits commerciaux fabriqués à RoslinCT. »

À propos de Gamida Cell

Gamida Cell Inc, une filiale d'Ayrmid Pharma Ltd.

Gamida Cell est un pionnier de la thérapie cellulaire qui s'efforce de convertir les cellules en thérapeutiques efficaces. La technologie propriétaire de la société, le nicotinamide (NAM), exploite les propriétés du NAM pour modifier les cellules et créer des produits de thérapie cellulaire allogénique et des candidats potentiellement curatifs pour les patients atteints d'hémopathies malignes, notamment Omisirge, approuvé et lancé en 2023. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.gamida-cell.com ou suivre Gamida Cell sur LinkedIn, Twitter, Facebook ou Instagram.

À propos de RoslinCT

RoslinCT est un sous-traitant pharmaceutique (contract development and manufacturing organization, CDMO) de premier plan spécialisé dans les thérapies cellulaires et géniques. Fondée en 2006 sur la base de la technologie révolutionnaire du clonage de la brebis Dolly à l’Institut Roslin en 1997, RoslinCT tire parti de travaux scientifiques de pointe pour faire progresser le développement des médicaments à usage humain. Dotée d’un remarquable héritage dans son secteur d’activité, la société a franchi des caps importants, notamment en étant l’une des premières entreprises au monde à produire des cellules souches pluripotentes humaines de qualité clinique. En collaboration avec ses partenaires, RoslinCT a également mis au point le premier produit de thérapie cellulaire reposant sur des cellules souches éditées par la technologie CRISPR pour lutter contre une pathologie héréditaire majeure, mise au point qui s’est étendue de la phase de développement précoce à la mise sur le marché.

Dotée de 22 salles de traitement de la thérapie cellulaire conformes aux BPF à Édimbourg (Écosse) et à Hopkinton (Massachusetts), RoslinCT propose des procédés innovants, un développement analytique, une fabrication clinique et commerciale conforme aux BPF pour divers types de cellules dans le cadre de processus autologues et allogéniques, ainsi que le développement de lignées cellulaires iPSC (cellules souches pluripotentes induites) conformes aux BPF, l’édition génomique et la différentiation.

Grâce à ses solutions CDMO sur mesure, RoslinCT permet à ses partenaires de passer efficacement du développement à la commercialisation et de proposer des thérapies cellulaires et géniques vitales dans le monde entier. RoslinCT est une société de portefeuille de GHO Capital. Découvrez plus de détails sur nos services sur www.roslinct.com ou suivez RoslinCT sur Linkedin, Twitter, Facebook.

