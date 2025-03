Gradiant gewinnt zweites Halbleiter-Wasseraufbereitungsprojekt in Dresden, da H+E vollständig unter einer Marke integriert ist

Gradiant, a global leader in advanced water and wastewater treatment, announced a major contract to design and build an ultrapure water (UPW) facility for one of the world’s largest semiconductor manufacturers in Dresden, Germany. (Graphic: Business Wire)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Gradiant, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der modernen Wasser- und Abwasseraufbereitung, gab heute den Abschluss eines Großauftrags für die Planung und den Bau einer Reinstwasseranlage (UPW) für einen der weltweit größten Halbleiterhersteller in Dresden bekannt. Dies ist das zweite große Halbleiter-Wasseraufbereitungsprojekt von Gradiant in der Stadt und festigt seine Position als bevorzugter Partner für geschäftskritische Wasserinfrastrukturen in den fortschrittlichsten Industrien der Welt.

Das Projekt wird vom in Deutschland ansässigen Team von Gradiant geleitet und von den globalen Prozess- und Projektabwicklungsexperten in den USA, Taiwan und Singapur unterstützt. Die neue Halbleiterfabrik spielt eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der europäischen Halbleiterlieferkette, um die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Chips in der Region zu decken.

Parallel dazu kündigte Gradiant die vollständige Integration von H+E in die Marke Gradiant an. Der Übergang vereint das jahrhundertelange Erbe von H+E in der ultrareinen und industriellen Wasseraufbereitung mit dem fortschrittlichen Technologieportfolio von Gradiant und festigt die Position von Gradiant als weltweit führender Anbieter nachhaltiger Wasserlösungen.

Nach seinem Beitritt zu Gradiant im Oktober 2023 hat H+E mehrere hochmoderne Anlagen für wichtige Branchen unterzeichnet und geliefert. Durch die Schaffung strategischer und operativer Synergien, die Stärkung der Finanzkraft und die Erweiterung des Technologieportfolios war Gradiant der ideale Partner für das schnelle Wachstum von H+E.

In den letzten 18 Monaten haben die Unternehmen das technische Know-how von H+E in Europa erfolgreich mit den differenzierten Lösungen von Gradiant in den Bereichen Wasser- und Abwasserbehandlung, PFAS-Entfernung und -Vernichtung, Rückgewinnung von Lithium und kritischen Mineralien sowie umweltfreundliche Wasserstoffproduktion kombiniert. Die Integration spiegelt das Engagement von Gradiant wider, ein nahtloses Kundenerlebnis zu bieten und gleichzeitig die Einführung innovativer und nachhaltiger Wassertechnologien in allen Teilen der Welt zu beschleunigen.

„ Wasser ist das Lebenselixier jeder größeren Industrie. Der Übergang von H+E zu Gradiant ist ein natürlicher Schritt auf unserem Weg, Wasser für die wichtigsten Industrien der Welt zu fördern“, sagte Prakash Govindan, COO von Gradiant. „ Indem wir uns unter einer gemeinsamen Identität zusammenschließen, schaffen wir ein größeres Potenzial, um unseren Kunden mit einem unübertroffenen Portfolio an fortschrittlichen Technologien, umfassenden Wasserlösungen und globaler Expertise zu dienen.“

Der Übergang wird bis zum 1. April 2025 vollständig abgeschlossen sein, wobei alle H+E-Abläufe und -Kommunikationen unter der Gradiant-Identität vereint werden. Die Kunden werden weiterhin den gleichen hochwertigen Service von ihren vertrauten Teams erhalten, die mehr denn je durch das globale Netzwerk von Gradiant mit Fachwissen und Ressourcen unterstützt werden.

Dieser Meilenstein unterstreicht die Führungsrolle von Gradiant bei der Bereitstellung geschäftskritischer Infrastrukturen für die fortschrittlichsten Branchen – auf globaler Ebene – und zeigt seine Fähigkeit, durch strategische Akquisitionen einen exponentiellen Mehrwert zu schaffen.

Über Gradiant

Gradiant ist eine andere Art von Wasserunternehmen. Mit einem umfassenden Angebot an differenzierten und firmeneigenen End-to-End-Lösungen für die fortschrittliche Wasser- und Abwasseraufbereitung, die von den besten Köpfen der Wasserbranche entwickelt wurden, unterstützt das Unternehmen die geschäftskritischen Aktivitäten seiner Kunden in den wichtigsten Branchen der Welt, darunter Halbleiter, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, Lithium und kritische Mineralien sowie erneuerbare Energien. Die innovativen Lösungen von Gradiant reduzieren den Wasserverbrauch und die Abwassereinleitung, gewinnen wertvolle Ressourcen zurück und verwandeln Abwasser in Süßwasser. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston wurde am MIT gegründet und hat weltweit über 1.200 Mitarbeiter. Besuchen Sie uns auf gradiant.com.

