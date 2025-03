Zydus entre en négociations exclusives avec PAI Partners et d'autres actionnaires pour acquérir une participation majoritaire dans Amplitude Surgical, France

VALENCE, France & AHMEDABAD, Inde--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Zydus Lifesciences Limited2 (« Zydus »), un leader mondial des sciences de la vie axé sur l’innovation, est entré en négociations exclusives en vue d’acquérir auprès de PAI Partners, du management d’Amplitude Surgical, et de deux actionnaires minoritaires3, 85,6% du capital social d’Amplitude Surgical (ISIN : FR0012789667, Ticker : AMPLI, éligible au PEA-PME) (« Amplitude Surgical » ou la « Société »), à un prix de 6,25 € par action Amplitude Surgical (l’« Acquisition du Bloc »).

Le prix d’acquisition représente une prime de 80,6% par rapport au dernier cours de clôture en date du 10/03/2025 ainsi que des primes de 88,2% et 92,2% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes sur 3 mois et 6 mois respectivement.

Amplitude Surgical est un leader européen des technologies médicales (MedTech) spécialisé dans les technologies orthopédiques de haute qualité pour les membres inférieurs. L'entreprise propose de nombreuses innovations pour répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de santé. Cela inclut la conception et le développement de prothèses de genou et de hanche, qui sont implantées à la place des articulations endommagées ou usées. Soutenue par PAI Partners, à travers son fonds Mid-Market, Amplitude Surgical a connu une croissance significative au cours des quatre dernières années, nourrie par le développement de nouveaux produits, l’expansion internationale, les investissements dans l’outil de production et la recherche et développement (R&D). Au cours de l'exercice 2024 se terminant le 30 juin, Amplitude Surgical a généré 106,0 millions d’euros de chiffre d'affaires et un EBITDA de 27,1 millions d’euros sur une base IFRS consolidée.

Pour les 6 premiers mois de l’exercice au 31 décembre 2024, le chiffre d’affaires consolidé d’Amplitude Surgical s’est élevé à 51,5 millions d’euros (une croissance de 5% en glissement annuel au taux de change courant) avec une marge d’EBITDA d’environ 25,4% (chiffres non audités).

Dr. Sharvil Patel, Directeur Général, Zydus Lifesciences Ltd., déclare : « Notre savoir-faire dans les secteurs de la science, de la santé et de l’innovation nous a permis de développer une compréhension approfondie du parcours des patients et de leurs trajectoires de soins. Cette acquisition s’impose comme un prolongement naturel de notre expertise dans le domaine des technologies médicales. Notre engagement en faveur de l’excellence qualité, nos investissements continus en matière de R&D et notre expertise industrielle accompagneront notre développement dans les produits MedTech hautement spécialisés, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à nos activités. L’acquisition d’Amplitude Surgical ouvre la voie à des opportunités de croissance, à moyen et long terme, notamment en ce qui concerne son portefeuille de produits, ses capacités, sa production et son rayonnement géographique. »

Les technologies médicales englobent les dispositifs médicaux ainsi que l’infrastructure scientifique associée, contribuant directement au développement de ces produits et solutions. À lui seul, le marché des dispositifs médicaux est estimé à plus de 500 milliards de dollars à l’échelle mondiale. Ce marché se divise en plusieurs segments, notamment les implants, les équipements, les consommables, le diagnostic in vitro, etc. Le gouvernement de l'Inde (GoI) a reconnu le secteur des dispositifs médicaux comme un secteur d'avenir avec un fort potentiel de croissance.

Zydus MedTech met l’accent sur des produits et solutions de haute qualité pour les patients, en s’appuyant sur des recherches de pointe et des innovations en design et ingénierie. L’entreprise met également l’accent sur ses capacités de fabrication ultramodernes afin de proposer des solutions de haute qualité, soutenues par une équipe spécialisée. Actuellement, Zydus MedTech commercialise des produits en cardiologie interventionnelle.

Olivier Jallabert, Directeur Général et Fondateur d’Amplitude Surgical, déclare : « L'équipe d’Amplitude Surgical et moi-même sommes ravis de rejoindre Zydus. Cette acquisition par un leader mondial de la santé témoigne du développement réussi de l'entreprise au cours des 25 dernières années et plus, d'abord en tant que challenger national en orthopédie, et aujourd'hui en tant que leader européen. Je tiens à remercier PAI Partners pour leur confiance et leur soutien constant dans notre parcours de croissance. Nous avons démontré notre résilience en période d'incertitude tout en menant la transformation d’Amplitude Surgical et en développant nos capacités commerciales, industrielles et technologiques. »

Stefano Drago, Associé Fondateur de PAI Mid-Market Fund, PAI Partners, déclare : « Nous sommes ravis d’avoir accompagné la transformation d’Amplitude Surgical en leader européen de l’orthopédie des membres inférieurs, avec un accent particulier sur l’innovation. Au cours des quatre dernières années, Amplitude Surgical a renforcé sa position sur le marché, affiché une solide performance financière grâce au développement continu de ses produits, cédé avec succès une activité non stratégique et optimisé ses processus opérationnels, tout en développant une nouvelle usine de fabrication de pointe en France et un robot chirurgical innovant. J’adresse mes remerciements à Olivier Jallabert et à son équipe exceptionnelle pour leur partenariat. »

Principaux termes de la transaction

La transaction, qui reste soumise à la conclusion d'accords définitifs pour l'Acquisition du Bloc, sera présentée aux instances représentatives du personnel d'Amplitude Surgical. Elle sera également soumise aux conditions suspensives usuelles, notamment l'autorisation de la transaction par le Ministre français de l'Économie dans le cadre du contrôle des investissements étrangers en France, la réinjection par Olivier Jallabert d'une partie de ses produits dans le groupe Amplitude, ainsi que l'absence d'événements défavorables significatifs qualifiés.

Le Conseil d’Administration d’Amplitude Surgical a favorablement accueilli la proposition de Zydus et a mis en place un comité ad hoc composé de trois membres, dont deux administrateurs indépendants, et a désigné Finexsi en tant qu’expert indépendant pour le Conseil d’Administration d’Amplitude Surgical, conformément aux dispositions de l’article 261-1 I et II du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »).

Le 11 mars 2025, Amplitude Surgical et Zydus ont conclu un accord cadre en vertu duquel Zydus s'est engagé à déposer l'offre publique (sous réserve de la réalisation de l'Opération), et Amplitude Surgical s'est engagé à coopérer avec Zydus à cet égard.

Il est prévu que l’Acquisition du Bloc soit finalisée et que l'offre soit déposée auprès de l'AMF après l'obtention des autorisations réglementaires, d'ici juin 2025. L'ouverture de l'offre publique d'achat restera ensuite soumise à la décision d'approbation de l'AMF.

Olivier Jallabert, fondateur et Directeur Général de la société, restera impliqué dans Amplitude Surgical à l'avenir.

Le cours de l'action reprendra à l'ouverture du marché le 12 mars 2025.

Conseils

BNP Paribas a conseillé Zydus sur les aspects financiers, et Darrois Villey Maillot Brochier sur les aspects juridiques.

Rothschild & Cie a conseillé PAI Partners sur les aspects financiers, et Willkie Farr & Gallagher sur les aspects juridiques.

Finexsi a été mandaté comme expert indépendant par le Conseil d’Administration d’Amplitude Surgical.

*****

À propos de Zydus Lifesciences

Zydus Lifesciences Ltd. est une entreprise innovante et mondiale spécialisée dans les sciences de la vie, dont l’objectif principal est d'offrir aux individus la liberté de vivre une vie plus saine et épanouissante. Elle découvre, développe, fabrique et commercialise une large gamme de solutions thérapeutiques en santé. Le groupe emploie plus de 27 000 personnes à travers le monde, dont 1 400 scientifiques dédiés à la recherche et au développement. Animée par sa mission d’ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine des sciences de la vie, Zydus Lifesciences propose des solutions de santé de qualité qui ont un réel impact sur la vie des patients. Le groupe ambitionne de transformer des vies grâce à des découvertes révolutionnaires. Pour en savoir plus, visitez www.zyduslife.com.

*****

À propos d’Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche et le genou. Amplitude Surgical développe, en collaboration étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en France, Amplitude Surgical se développe à l’international au travers de ses filiales et d’un réseau d’agents et de distributeurs exclusifs présents dans plus de 30 pays. Au 30 juin 2024, Amplitude Surgical employait 428 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 106 millions d’euros.

*****

À propos de PAI Partners

PAI Partners est une société de capital-investissement de premier plan qui investit dans des entreprises leaders du marché à travers le monde. La société gère plus de 27 milliards d’euros d’actifs et a réalisé, depuis 1994, plus de 100 investissements dans 12 pays et réalisé plus de 26 milliards d’euros de recettes grâce à plus de 60 sorties. PAI a bâti un palmarès exceptionnel en s’associant à des équipes de direction ambitieuses où sa perspective unique, son expérience sectorielle inégalée et sa vision à long terme permettent aux entreprises de réaliser leur plein potentiel – et d’aller au-delà.

Pour en savoir plus sur l’histoire de PAI, son équipe et son approche, vous pouvez consulter leur site officiel : www.paipartners.com.

*******

Ce communiqué ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de restrictions légales. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer sur de telles restrictions et s’y conformer.

Ce communiqué contient des éléments prospectifs qui sont basés sur des appréciations ou des hypothèses raisonnables à la date du communiqué qui pourraient évoluer ou être modifiées en raison, en particulier, d’aléas ou d’incertitudes et de risques liés à l’environnement économique, financier, réglementaire et concurrentiel, des risques exposés dans le Document d’Enregistrement Universel 2023/2024 et aux éventuels risques inconnus ou non significatifs à ce jour qui pourraient survenir ultérieurement. La Société s’engage à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments dans le cadre de l’obligation d’information périodique et permanente à laquelle est soumise toute société cotée. Ce communiqué contient des informations privilégiées au sens du règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché.

1 Basé sur un nombre total d'actions et de droits de vote théoriques de 48 020 841 au 10/03/2025

2A travers ses filiales

3 Directement et indirectement via l’acquisition des sociétés holdings Auroralux, Ampliman 1, et Ampliman 2