Andersen Global與Finaltus攜手提升在肯亞的策略估價專長

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global透過與總部位於奈洛比的評估公司Finaltus簽訂合作協議，加強了其在東非地區的業務，從而提高了該組織在整個地區提供全面評估解決方案的能力。

Finaltus總部位於奈洛比，專門為整個東非地區提供交易和投資諮詢服務，在多個行業擁有超過十年的經驗。公司在併購交易諮詢、公私合作架構、企業估值與諮詢、訴訟估值、智慧財產權估值、資本流通及發展融資諮詢等方面提供專業服務。

公司擁有一支經驗豐富的專業團隊，將本地專業知識與全球能力相結合，為不同行業和地區的客戶提供專業、有效和穩定的解決方案。該公司還贏得了多個獎項和榮譽，包括被Africa Global Funds評選為東非最佳獨立顧問公司。

合夥人Paul Kamau表示：「我們團隊的專業知識和豐富經驗使我們能夠提供量身打造的估值解決方案，並為客戶提供無縫支持。肯亞是企業和家庭在不斷發展的市場中尋求策略投資指導的重要樞紐。透過與Andersen Global的合作，我們將本地見解與全球技術能力結合起來，從而能夠更好地助力客戶把握地區和國際機會。 」

Andersen Global董事長暨Andersen執行長Mark L. Vorsatz表示：「肯亞是東非的關鍵市場，Finaltus增強了我們在該地區提供高端評估服務的能力。他們在評估領域的豐富經驗為我們在非洲不斷擴大的平台帶來了重要價值，並增強了我們協助客戶駕馭該地區日益增長的商業環境的能力。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過19,000名專業人員，透過其成員公司和合作公司在500多個地區經營業務。

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