Andersen Global voegt strategische taxatie-expertise in Kenia toe met Finaltus

Finaltus is een bedrijf gevestigd in Nairobi, dat zich heeft gespecialiseerd in transactie- en investeringsadviesdiensten in de hele regio van Oost-Afrika, met een ervaring die meer dan een decennium in verschillende sectoren omspant. Het bedrijf verschaft expertise in transactieadvies met betrekking tot fusies en overnames, de structurering van openbare en privépartnerschappen, ondernemingswaardering en bedrijfsadvies, waardering voor procesvoering, waardering van intellectueel eigendom, advies met betrekking tot mobilisatie van kapitaal en ontwikkelingsfinanciering.

Het bedrijf beschikt over een team ervaren professionals dat lokale expertise met internationale capaciteiten combineert om gespecialiseerde, doeltreffende stabiele oplossingen te bieden aan klanten in verschillende sectoren en geografische locaties. Het bedrijf won ook verschillende awards en onderscheidingen, waaronder de nominatie Best Independent Advisory Firm in East Africa toegekend door Africa Global Funds.

“Dankzij de expertise en diverse ervaring van ons team kunnen we gepersonaliseerde waarderingsoplossingen aanbieden, met een rimpelloze aanpak van de klantondersteuning,” verklaart Partner Paul Kamau. “Kenya dienst als kritieke hub voor bedrijven en groepen die op zoek zijn naar begeleiding in strategische investering in een evoluerende markt. Via onze samenwerking met Andersen Global, slaan we een brug tussen lokale inzichten en internationale technische capaciteiten, wat ons in staat stelt om klanten beter te ondersteunen wannneer zij mogelijkheden in de regio maar ook internationaal aftasten.”

“Kenia is een belangrijke markt in Oost-Afrika, en Finaltus versterkt ons vermogen om waarderingsservices van hoog niveau in deze regio aan te bieden,” aldu Mark L. Vorsatz, voorzitter van Andersen Global en CEO van Andersen. “Hun uitgebreide ervaring in de taxatiesector verrijkt ons platform dat zich in Afrika uitbreidt met aanzienlijke waarde en bevordert ons vermogen om klanten te steunen die de groeiende bedrijfscontext van de regio verkennen.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke ledenfirma's bestaande uit fiscale, juridische en taxatieprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door de Amerikaanse aangesloten firma Andersen Tax LLC en heeft nu wereldwijd meer dan 19.000 professionals en een aanwezigheid in meer dan 500 locaties via zijn aangesloten firma's en samenwerkende firma's.

