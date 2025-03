Llama Group : Bridger signe un partenariat stratégique avec Audiam afin d'étendre et de renforcer la perception des redevances

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Bridger, membre du groupe Llama Group (Paris: ALLAM) (Brussels: ALLAM), l'une des principales sociétés de gestion des droits d'auteur, a signé un accord stratégique avec Audiam afin d'améliorer la perception des redevances pour ses membres. Alimentée par la division des services musicaux de SESAC Music Group, Audiam tire parti de son expertise du marché, de sa technologie avancée et de ses processus commerciaux modernes pour identifier avec précision les métadonnées des enregistrements sonores de compositions musicales.

Grâce à ce partenariat, Bridger élargira considérablement sa collecte de redevances de reproduction, couvrant les États-Unis, le Canada et la majeure partie de l'Amérique du Sud. En outre, la collaboration permettra de collecter des redevances provenant de divers cas d'« utilisation synchronisée », y compris des applications de fitness comme Peloton et Apple Fitness, des plateformes de karaoké, des géants des médias sociaux comme YouTube, TikTok et Meta, ainsi que des services de tablature de guitare comme Ultimate Guitar.

« La mission de Bridger est d'éliminer la charge administrative des détenteurs de droits musicaux tout en les aidant à maximiser leurs revenus. Notre objectif est de fournir la plateforme la plus efficace et la plus transparente possible, et nous sommes ravis de nous associer à Audiam pour renforcer nos efforts de collecte et récupérer les revenus manquants pour nos membres », a déclaré Alexandre Saboundjian, PDG de Bridger.

« En tant qu'EMI, Bridger propose une nouvelle approche de la collecte pour les auteurs, les compositeurs et les éditeurs. Audiam se réjouit de collaborer avec une plateforme aussi innovante et conviviale pour les artistes et de maximiser les revenus de ses membres.

Prochain Rendez-vous

12 Mars 2025 – Assemblée Générale sur l’approbation des comptes annuels corrigés 2023

À propos de Bridger - www.bridgermusic.io

Bridger (membre du groupe Llama Group) s'engage à soutenir les auteurs-compositeurs en leur proposant des solutions innovantes en matière de perception de droits d'auteur. Conçue comme une plateforme de gestion des droits d'auteur intuitive et facile à utiliser, Bridger permet aux auteurs-compositeurs d'enregistrer leurs œuvres musicales en quelques minutes et de débloquer des flux de revenus supplémentaires au-delà de leur distributeur numérique.

A propos d'Audiam - https://www.audiam.com

Audiam, acquise par SESAC Music Group en 2021, exploite le big data et une technologie innovante pour localiser les métadonnées des enregistrements sonores des compositions. Grâce à une technologie exclusive et à une équipe d'experts en gestion des redevances musicales, Audiam collecte les redevances numériques les plus difficiles à trouver pour les principaux éditeurs de musique et maisons de disques du monde. Division de Music Services, les autres solutions comprennent The Harry Fox Agency, Mint Digital Services, AudioSalad, HAAWK, Rumblefish et SESAC Digital Licensing. Avec des bureaux à New York, Los Angeles, Nashville et Londres, Music Services se consacre à répondre aux besoins changeants de l'industrie musicale mondiale.

A propos de Llama Group

Llama Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.

Llama Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.

Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).

Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.

La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.

Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus supplémentaires au travers de licences commerciales.

Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et gratuites.