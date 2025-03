Andersen Global renforce son expertise en matière d’évaluation stratégique au Kenya avec Finaltus

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence en Afrique de l’Est grâce à un accord de collaboration avec Finaltus, un cabinet d’évaluation basé à Nairobi, améliorant ainsi la capacité de l’organisation à fournir des solutions d’évaluation complètes dans toute la région.

Finaltus est une société basée à Nairobi, spécialisée dans les services de conseil en matière de transactions et d’investissements dans la région de l’Afrique de l’Est, avec une expérience de plus d’une décennie dans de multiples secteurs. Le cabinet fournit une expertise en matière de conseil sur les fusions et acquisitions, de structuration de partenariats publics et privés, d’évaluation d’entreprises et de conseil, d’évaluation pour les litiges, d’évaluation de la propriété intellectuelle, de mobilisation de capitaux et de conseil en matière de financement du développement.

Le cabinet dispose d’une équipe de professionnels expérimentés qui combinent l’expertise locale avec des capacités globales pour fournir des solutions spécialisées, efficaces et stables aux clients dans divers secteurs d’activité et emplacements géographiques. Le cabinet a également remporté plusieurs prix et distinctions, dont celui de meilleur cabinet de conseil indépendant en Afrique de l’Est, décerné par Africa Global Funds.

« L’expertise et l’expérience diversifiée de notre équipe nous permettent d’offrir des solutions d’évaluation sur mesure avec une approche transparente du soutien à la clientèle », déclare Paul Kamau, associé. « Le Kenya est une plaque tournante essentielle pour les entreprises et les familles qui recherchent des conseils stratégiques en matière d’investissement sur un marché en pleine évolution. Grâce à notre collaboration avec Andersen Global, nous faisons le lien entre les connaissances locales et les capacités techniques mondiales, ce qui nous permet de mieux aider nos clients à saisir les opportunités qui se présentent dans la région et à l’échelle internationale. »

« Le Kenya est un marché clé en Afrique de l’Est, et Finaltus renforce notre capacité à fournir des services d’évaluation haut de gamme dans toute la région », déclare Mark L. Vorsatz, président du conseil d’administration et directeur général d’Andersen. « Leur vaste expérience dans le secteur de l’évaluation apporte une valeur significative à notre plateforme en expansion en Afrique et améliore notre capacité à soutenir les clients qui naviguent dans l’environnement commercial en pleine croissance de la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants constitués de professionnels de la fiscalité, du droit et de l’évaluation du monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 19 000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.