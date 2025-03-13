Kinaxis将在2025年Kinexions大会上揭示AI创新的下一阶段发展

2025年Kinexions大会不仅仅是一场会议，它是AI与供应链协调交汇的平台。加入我们，探索AI驱动的最新创新如何推动敏捷性、韧性和实时决策。聆听行业领袖的见解，与顶尖的供应链专家交流，并亲身体验智能供应链协调的未来。不要错过参与这场变革的机会！

2025年Kinexions大会不仅仅是一场会议，它是AI与供应链协调交汇的平台。加入我们，探索AI驱动的最新创新如何推动敏捷性、韧性和实时决策。聆听行业领袖的见解，与顶尖的供应链专家交流，并亲身体验智能供应链协调的未来。不要错过参与这场变革的机会！

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® (TSX:KXS)将在公司的全球创新大会——2025年北美Kinexions大会上展示其Maestro™平台的全新人工智能功能。这些AI功能旨在加速AI在供应链中所能创造的价值，帮助企业应对日益动荡的全球贸易环境——无论这些企业是刚刚开启AI之旅，还是已经在利用先进的自动化技术。

公司将推出AI智能体，用户可以与之交互，从而实时监控、预测并采取行动，实现库存管理和缓解供应链中断等关键任务的自动化。此外，其智能体AI框架将使企业能够轻松地在Maestro平台上创建自己的AI智能体，让处于任何AI成熟阶段的企业都能实现由AI驱动的供应链协调。

此外，新的生成式AI功能将使与供应链数据的交互变得更加直观：除了创建可定制的仪表板外，用户还能够用几十种自然语言进行提问，以此来查询他们的数字孪生模型，并即时获得对复杂问题的深入解答。这消除了与数据交互通常所需的技术技能，使团队无需AI专业知识，就能够分析各种情景、评估风险并做出明智的决策。Kinaxis现有的生成式AI产品Maestro Chat已经被三分之二的用户采用，而这项新功能将在此成功基础上更进一步。

最后，Kinaxis将展示如何让预测性AI功能变得更加强大且易于使用。在过去，AI驱动的预测对于许多公司来说遥不可及，因为这需要庞大的数据集、专业知识以及昂贵的基础设施。该公司将在其独特的基于机器学习的感知和预测功能基础上进行拓展，这些功能可处理更广泛的数据集，且不需要深厚的AI专业知识，这样一来，各种规模的公司都能够利用预测智能。

Kinaxis首席产品官Andrew Bell表示：“AI对供应链的变革速度比以往任何技术都要快。通过让关键的供应链智能更普及、消除复杂性，并实现日益自主化的运营，我们正在赋能各种规模和成熟阶段的企业，让它们在当下就能释放AI在其供应链中的真正价值。”

参加2025年Kinexions大会的Kinaxis客户和行业领袖将率先通过独家演示和实践环节体验这些AI创新成果。

Bell继续道：“Kinexions大会是一年一度的供应链创新盛会，我们非常高兴能在2025年的大会上展示最新的供应链AI功能。我们始终走在客户需求的前沿，以确保他们在当下和未来都能保持竞争力。”

如需了解更多关于Kinaxis如何塑造由AI驱动的供应链协调未来的信息，请访问www.kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者，为复杂的全球供应链提供技术，并为管理供应链的人员提供支持，从而造福于人类。我们强大的人工智能供应链协调平台 Maestro™ 结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

警示说明和前瞻性陈述

本公告包含适用证券法所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述旨在帮助读者了解截至本公告发布之日管理层的预期，可能并不适用于其他目的。前瞻性陈述与未来事件相关，反映了管理层对这些未来事件的预期或信念。在某些情况下，可以通过“赋能”、“增加”、“揭示”、“将”、“使成为”、“允许”、“构建”、“计划”、“提供”、“预期”、“相信”等词语或这些词语和短语的变体，或者某些行动、事件或结果“可能”、“或将”、“将会”、“或许”或“将被采取”、“发生”或“实现”的陈述或这些词语或类似术语的反义词的使用来识别包含前瞻性信息的陈述。本公告中的前瞻性信息包括有关Kinaxis围绕AI创新的计划和发展，以及此类创新对Kinaxis客户的实用性的陈述。就其本质而言，前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际的计划、业绩或结果与此类前瞻性陈述所明示或暗示的任何预期计划、业绩或结果产生重大差异。我们在2024年年度信息表的“风险因素”标题下详细描述了我们面临的许多风险和不确定性，您可以在SEDAR+ (www.sedarplus.ca)上找到该信息表。鉴于这些风险和不确定性，读者不应过度依赖前瞻性陈述。

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