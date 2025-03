Vespa.ai lance un programme de partenariat pour accélérer la réussite client grâce à l'IA

TRONDHEIM, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Vespa.ai, développeur de la plateforme leader en termes de création et de déploiement d'applications d'IA à grande échelle et en temps réel alimentées par le big data, annonce aujourd'hui le lancement du programme de partenariat Vespa.ai, conçu pour aider les entreprises à créer des applications d'IA évolutives ayant un impact sur l'entreprise.

« L'IA a le potentiel de remodeler les entreprises, mais nombre d'entre elles peinent à passer des projets pilotes à l'adoption à grande échelle », a déclaré Jon Bratseth, CEO et cofondateur de Vespa. « Le programme de partenariat Vespa.ai met en relation les entreprises avec des services de mise en œuvre, en facilitant l'utilisation du moteur d'exécution évolutif de l'IA de Vespa, sans expertise interne. Nous soutiendrons nos partenaires dans la fourniture de solutions pratiques et efficaces ».

« Nous sommes heureux de nous joindre au programme de partenariat Vespa.ai », a déclaré Robert Bogucki, CEO et fondateur de deepsense.ai. « Vespa est une technologie éprouvée qui permet de relever les défis liés à l'exécution de l'IA à grande échelle, un obstacle courant au cours de la mise en œuvre. Notre étroite collaboration avec Vespa constitue une base solide pour la mise en œuvre de services d'IA qui exploitent tout le potentiel de l'IA pour nos clients. Elle s'appuie également sur notre passé de partenariats fructueux et de collaboration étroite avec des leaders technologiques comme OpenAI, NVIDIA, LangChain, Anyscale et Crusoe ».

L'explosion des données non structurées et la montée en puissance de l'IA générative et de la génération augmentée de récupération (RAG) ont rendu les systèmes de recherche et de recommandation intelligents plus critiques que jamais. La plateforme de Vespa.ai permet aux entreprises de créer des applications qui utilisent l'IA afin de faire des recherches efficaces et prendre des mesures sur de grandes quantités de données en temps réel. Le nouveau programme de partenariat Vespa.ai permettra aux fournisseurs de services d'accéder à l'assistance technique, aux possibilités de co-marketing et à la stratégie de mise sur le marché, qui les aidera à améliorer leurs solutions de marché en matière d'IA.

Comment se joindre au programme de partenariat Vespa.ai ?

Le programme de partenariat Vespa.ai est ouvert aux fournisseurs de technologies, aux intégrateurs de solutions et aux sociétés de conseil qui souhaitent proposer des solutions de recherche et de récupération basées sur l'IA. Les partenaires auront accès à des formations techniques, à des mesures marketing communes et à des possibilités de collaboration permettant de favoriser la réussite de leur entreprise.

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire au programme, rendez-vous sur le site https://vespa.ai/partners/.

À propos de Vespa

Vespa.ai est une plateforme performante servant à développer des applications d'IA en temps réel basées sur la recherche. Une fois développées, ces applications sont déployées via l'architecture distribuée à grande échelle de Vespa, qui gère efficacement les données, l'inférence et la logique pour les applications gérant de grandes quantités de données et des taux élevés de requêtes simultanées. Vespa fournit tous les éléments constitutifs d'une application d'IA, notamment une base de données vectorielle, une recherche hybride, la génération augmentée de récupération (RAG), le traitement du langage naturel (NLP), l'apprentissage automatique, ainsi que la prise en charge des grands modèles de langage (LLM) et des modèles de langage visuel (VLM). Il est disponible en tant que service infogéré et en open source.

À propos de Deepsense.ai

En tant qu'experts en IA appliquée, deepsense.ai fournit des solutions d'IA sur mesure grâce à des conseils d'experts et à la mise en œuvre. Avec un historique de plus de 200 projets commerciaux pour des marques mondiales et des scale-ups innovantes, notamment Johnson & Johnson, Sky, Danone, Hexagon, Google et Volkswagen, ils se spécialisent dans l'application des LLM, MLOps, de la vision par ordinateur, des solutions de pointe et de l'analyse prédictive pour améliorer les produits et les activités. En étant toujours à la pointe de l'innovation en matière d'IA, ils collaborent avec des leaders de l'industrie tels que OpenAI, NVIDIA, Anyscale et LangChain, tout en s'appuyant sur des outils internes pour accélérer et rationaliser le développement de solutions d'IA pour leurs clients.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.