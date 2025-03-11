FPT为印度尼西亚最大的石油公司Pertamina提供先进人工智能技术

印度尼西亚雅加达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球性IT公司FPT最近与印度尼西亚国有石油天然气公司Pertamina达成了一项合作协议，以推动能源领域由AI驱动的创新。此次签约仪式在越南共产党中央委员会总书记苏林阁下对印度尼西亚进行正式国事访问期间举行，突显了两国在技术与能源领域日益加强的合作。

根据协议，FPT将提供先进的AI技术，以优化Pertamina各项业务中的资产检查与维护工作。该项目聚焦于两个关键领域：提高资产可靠性和改善工作场所安全性。FPT与Pertamina Marine Engineering合作开发的AI技术将应用于Pertamina Hulu Energi东南亚苏门答腊海上(PHE OSES)平台，用于分析从无人机收集的数据，检测异常情况、泄漏和结构损坏，以确保海上资产的完整性。此外，在Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI)的钻井现场，由AI驱动的系统将监控对个人防护装备(PPE)法规的遵守情况，有助于将风险降至最低，并维持安全的工作环境。

FPT Corporation首席执行官Nguyen Van Khoa先生表示：“ 凭借我们的专业知识、经验以及先进的AI基础设施和生态系统，FPT旨在为印尼国家石油天然气公司Pertamina推动全面的数字化转型，同时在实现印度尼西亚《2020-2045年国家AI战略》中所规划的AI目标方面发挥关键作用。此次合作也为FPT创造了机会，使我们能够将专业知识从能源领域拓展到教育、电信和农业等其他领域。”

PT Pertamina Trans Kontinental总裁董事I Ketut Laba表示：“ 与FPT合作开发的基于AI的油气平台监测与检查系统，是Pertamina在提升海上上游业务活动中资产完整性和运营效率方面的关键战略之一，也是主要关注点。”

FPT于2017年进入印度尼西亚市场，自那以后一直与印度尼西亚能源、银行和金融以及电信领域的顶尖企业开展合作。该公司在两个主要办事处拥有200多名技术专家，并计划今年在日惹开设第三个办事处，以满足印度尼西亚日益增长的数字化转型需求。

关于FPT

FPT Corporation (FPT)是一家全球领先的技术和IT服务提供商，总部位于越南，业务涵盖三大核心领域：技术、电信和教育。在过去的三十多年里，FPT一直为全球数百万个人和数万家企业提供具有影响力的解决方案。为提升越南在全球技术版图中的地位，并为全球企业提供世界级的解决方案，公司专注于五大战略领域：人工智能、汽车、半导体、数字化转型和绿色转型。2024年，FPT报告的总收入为24.7亿美元，其核心业务的员工总数超过54,000人。如需了解有关FPT全球IT服务的更多信息，请访问 https://fptsoftware.com/ 。

关于Pertamina

PT Pertamina (Persero)是印度尼西亚的国有石油天然气公司，总部位于雅加达。Pertamina成立于1968年8月，由Pertamin（成立于1961年）和Permina（成立于1957年）合并而成，现已发展成为印度尼西亚最大的公司。该公司业务覆盖整个石油和天然气价值链，包括勘探、生产、炼油和分销。Pertamina也是全球液化天然气(LNG)市场的重要参与者，并一直在可再生能源领域，如地热能领域扩大业务，以满足印度尼西亚不断增长的能源需求。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。