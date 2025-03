Telefónica Allemagne renouvelle son contrat de support Oracle avec Spinnaker Support - et l'étend au support de maintenance tierce partie Broadcom-VMware

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Spinnaker Support (Spinnaker), à qui les entreprises du monde entier font confiance pour le support de leurs logiciels essentiels Oracle, SAP et VMware, annonce aujourd'hui le renouvellement de son contrat de support Oracle avec Telefónica Allemagne après le succès de la période initiale de deux ans. En outre, Spinnaker annonce également qu'il fournira une assistance logicielle tierce pour le parc VMware de Telefónica Allemagne pendant les trois prochaines années.

Telefónica Allemagne est l'un des principaux fournisseurs intégrés de télécommunications en Allemagne, avec 45,1 millions de lignes téléphoniques mobiles et 2,4 millions de lignes à large bande. Elle offre des services de réseau mobile et fixe pour les particuliers et les entreprises, ainsi que des solutions numériques innovantes basées sur ses infrastructures et l'analyse des données mobiles. Un nombre croissant d'Allemands choisissent Telefónica Allemagne pour la qualité de son réseau, l'excellence de son service et son rapport qualité-prix.

Il y a deux ans, Telefónica Allemagne a pris la décision de transférer l'ensemble de son parc Oracle à Spinnaker pour une assistance tierce, dans le but d'accélérer la transition numérique de l'organisation. Au cours des deux dernières années, Spinnaker a permis au géant des télécommunications de réaliser d'importantes économies pendant l'année ; ces dernières ont été réaffectées à des projets de transformation numérique. Spinnaker prend en charge l'environnement logiciel Oracle principalement hérité de Telefónica Allemagne, ce qui permet à l'entreprise de se concentrer sur la transformation numérique au lieu de mettre à niveau la technologie héritée pour rester conforme.

Après le succès de sa prestation permanente de support Oracle et la décision de Broadcom-VMware d'introduire un modèle de licence par abonnement, Spinnaker assure désormais le support de l'ensemble de l'environnement SDDC VMware de Telefónica Allemagne. Le changement de modèle de licence s'est accompagné d'une augmentation substantielle des frais pour rester chez VMware. Telefónica Allemagne a donc décidé de revoir ses options et d'élargir l'assistance ciblée de Spinnaker.

Holger Berndt, responsable professionnel de la gestion des actifs logiciels, Telefónica Allemagne GmbH & Co. OHG a évoqué le partenariat en cours avec Spinnaker : « Nous avons été ravis du service hors pair que Spinnaker nous a fourni ces deux dernières années, en nous soutenant dans notre mutation numérique. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration pour les trois prochaines années. »

M. Berndt poursuit : « Nous aurons l'avantage supplémentaire de recevoir l'excellent niveau de support dont nous avons besoin tout en restant conformes, ce qui nous laissera un temps précieux pour préparer notre stratégie de virtualisation. »

Matt Stava, PDG de Spinnaker Support, a déclaré : « Spinnaker est fière de l'attention qu'elle porte à ses services. Telefónica Allemagne a non seulement renouvelé son contrat de support Oracle, mais a également étendu notre relation au support VMware, ce qui confirme l'excellence de nos prestations et de notre équipe. Nous avons hâte de travailler de concert avec Telefónica Allemagne au cours des trois prochaines années et au-delà. »

À propos de Spinnaker Support

Spinnaker Support est un fournisseur d’assistance logicielle tierce indépendante et mondiale pour Oracle, SAP et VMware, qui propose également des services gérés et des solutions infonuagiques pour Oracle et SAP. Reconnue par des entreprises du monde entier, y compris dans des secteurs très réglementés, Spinnaker permet aux organisations de prendre le contrôle de leur stratégie informatique. En s’affranchissant des feuilles de route imposées par les fournisseurs, en alignant la gestion des logiciels sur les objectifs commerciaux, en réduisant les coûts et en optimisant le retour sur investissement, Spinnaker donne à ses clients la possibilité de choisir. Grâce à une approche stratégique de la sécurité, de la performance, de l’allocation des ressources et des services gérés, Spinnaker Support garantit l’efficacité et le succès à long terme des parcs informatiques.

À propos de Telefónica

O2 Telefónica est un fournisseur de services de télécommunications de premier plan, offrant une gamme complète de services pour les clients particuliers et professionnels. Le portefeuille de la marque principale O2 et de diverses marques secondaires et partenaires inclut la téléphonie traditionnelle et les connexions Internet, ainsi que des services numériques innovants dans les domaines de l'Internet des objets et de l'analyse des données. Dans les communications mobiles, O2 Telefónica gère plus de 45 millions de lignes mobiles (incluant M2M - au 31.12.2024). Aucun autre opérateur de réseau ne connecte autant de personnes dans ce pays. Le réseau mobile performant et primé de l'entreprise couvre plus de 99 % de la population. Dans le réseau fixe, O2 Telefónica offre à ses clients une diversité technologique de pointe et une disponibilité géographique étendue en Allemagne. Au cours de l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 8,5 milliards d'euros avec environ 7 500 employés. L'entreprise est majoritairement détenue par le groupe espagnol de télécommunications Telefónica S.A., basé à Madrid, l'un des plus grands groupes de télécommunications au monde.

