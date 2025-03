BWT Alpine Formula One Team annonce la conclusion d'un partenariat avec viagogo

BWT Alpine Formula One Team announces a first-of-its-kind partnership with viagogo, the world’s leading ticket marketplace (Graphic: Business Wire)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--BWT Alpine Formula One Team annonce le lancement d'un partenariat inédit avec viagogo, premier site mondial de billetterie, qui facilitera comme jamais l'achat de billets, où que l'on se trouve dans le monde. La plateforme viagogo est disponible dans 195 pays et en 33 langues : ainsi, un plus grand nombre de supporters auront accès au frisson de la Formule 1, ce qui permettra à BWT Alpine Formula One Team de toucher de nouveaux publics et de développer sa base de supporters à travers le monde.

Mais ce partenariat ne se limite pas à la billetterie : BWT Alpine Formula One Team utilisera la plateforme technologique avant-gardiste de viagogo et ses connaissances en matière de données pour attirer de nouveaux publics et saisir de nouvelles opportunités marketing.

La marque viagogo figurera dans toutes les installations de BWT Alpine Formula One Team, y compris dans les espaces d'accueil et sur les plateformes numériques, pendant toute la durée de la saison 2025 et même au-delà.

Cet accord confirme le leadership de viagogo dans le domaine de la billetterie mondiale, et permet à BWT Alpine Formula One Team de distribuer des billets directement sur la plateforme. Les supporters pourront ainsi accéder plus facilement aux billets, et faire leurs achats en toute sécurité et convivialité. Ce modèle de distribution baptisé « émission directe » leur proposera un plus large éventail de billets et davantage de choix pour les événements en direct.

Oliver Oakes, Directeur de BWT Alpine Formula One Team, a souligné :

« Le partenariat avec viagogo est un pas en avant formidable qui permettra à BWT Alpine Formula One Team de se rapprocher de ses supporters partout dans le monde. Grâce à une plateforme sûre et fiable, nous allons rendre les billets plus accessibles et faire en sorte qu'un plus grand nombre de supporters puisse vivre l'expérience de la course en direct. Nous nous engageons à optimiser leur expérience et à renforcer notre présence à l'échelle mondiale. Cette collaboration en est l'illustration parfaite ».

Matt Drew, responsable du développement commercial à l'international de viagogo :

« Nous sommes très heureux de nous associer à BWT Alpine Formula One Team pour faciliter comme jamais auparavant la participation des supporters du monde entier aux courses de Formule 1. En 2024, des supporters originaires de 160 pays ont acheté des billets sur viagogo pour assister à des courses de F1 en direct. Grâce à ce partenariat, nous pourrons permettre à nombre encore plus élevé de supporters d'assister à leurs courses préférées. Notre objectif consiste à rapprocher les supporters des événements mondiaux grâce à une expérience transparente, tout en aidant notre partenaire à développer sa présence dans le monde et à accroître ses revenus ».

« Ce partenariat témoigne par ailleurs du leadership de viagogo dans le secteur de la billetterie, qui permet à BWT Alpine Formula One Team de distribuer directement des billets sur notre plateforme. Cela définit une nouvelle norme en matière d'accessibilité et d'engagement des supporters dans la F1 ».

Notes aux éditeurs

À propos de viagogo :

viagogo est le premier site mondial d'achat et de vente de billets pour les événements en direct, où que ce soit dans le monde. Grâce à viagogo à l'échelle internationale et à StubHub, notre plateforme située en Amérique du Nord, nous répondons aux besoins de nos clients dans 195 pays, en 33 langues et dans 49 devises. viagogo est le moyen le plus sûr et le plus pratique d'acheter ou de vendre des billets pour les événements les plus marquants de la planète, que ce soit dans le domaine du sport, de la musique, de la comédie, de la danse, des festivals ou du théâtre, avec plus de 100 millions de billets disponibles chaque année partout dans le monde.

À propos de BWT Alpine Formula One Team :

BWT Alpine Formula One Team participe au championnat du monde de Formule 1 de la FIA avec Pierre Gasly, vainqueur de Grand Prix, et Jack Doohan, recrue de la Formule 1, sous la conduite d'Oliver Oakes (Directeur de l'équipe) et de Flavio Briatore (son Conseiller exécutif). L'équipe a été achetée par la famille Benetton en 1986 puis transférée en 1992 à Enstone, dans l'Oxfordshire, où elle se trouve encore aujourd'hui. Renault a racheté l'équipe italienne en 2000 et l'a rebaptisée Alpine F1. Elle possède un riche palmarès, puisqu'elle a remporté sept fois le championnat du monde de Formule 1, dont le championnat du monde des pilotes (en 1994, 1995, 2005 et 2006) avec Michael Schumacher et Fernando Alonso, et le championnat du monde des constructeurs (en 1995, 2005 et 2006). Le triomphe le plus récent de l'équipe remonte à 2021, au Grand Prix de Hongrie, et marque sa 50ème victoire. L'équipe a terminé en beauté la saison 2024 : elle est montée à deux reprises sur le podium et a terminé l'année à la sixième place du championnat du monde des constructeurs.

