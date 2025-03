Il Team BWT Alpine F1 annuncia la partnership con viagogo

BWT Alpine Formula One Team announces a first-of-its-kind partnership with viagogo, the world’s leading ticket marketplace (Graphic: Business Wire)

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Il Team BWT Alpine F1 annuncia una collaborazione unica nel suo genere con viagogo, il leader mondiale del mercato dei biglietti, facilitando sempre di più l'acquisto di biglietti, ovunque si trovino. Con la piattaforma di viagogo disponibile in 195 Paesi e in 33 lingue, un numero sempre maggiore di fan avrà accesso al brivido della Formula Uno, permettendo al Team BWT Alpine F1 di raggiungere nuove fasce di pubblico e aumentare il numero dei suoi fan in tutto il mondo.

Questa partnership si estende oltre la vendita di biglietti - il Team BWT Alpine F1 utilizzerà la piattaforma tecnologica e le conoscenze dei dati all'avanguardia di viagogo per coinvolgere nuove fasce di pubblico e creare nuove opportunità commerciali.

Il marchio viagogo sarà visibile in tutti i garage del Team BWT Alpine F1, nelle aree destinate all'ospitalità e sulle piattaforme digitali per l'intera stagione 2025 e oltre.

L'accordo sottolinea la leadership mondiale di viagogo nella vendita di biglietti, permettendo al Team BWT Alpine F1 di distribuire l'inventario di biglietti direttamente sulla piattaforma, facilitando l'accesso ai biglietti per i fan e garantendo un'esperienza di acquisto dei biglietti sicura e intuitiva. Questo modello di distribuzione, chiamato "direct issuance" (emissione diretta) offre ai fan una scelta più ampia di biglietti e un maggior numero di scelte per gli eventi live.

Oliver Oakes, Responsabile del Team di BWT Alpine F1:

“La collaborazione con viagogo è uno step entusiasmante per avvicinare il Team BWT Alpine F1 ai fan di tutto il mondo. Rendendo più accessibili i biglietti grazie a una piattaforma sicura e fidata, ci assicuriamo che un maggior numero di sostenitori riesca a provare direttamente il brivido della gara. Ci impegniamo a migliorare l'esperienza dei fan e a rafforzare la presenza globale e questa collaborazione ne è la prova”.

Matt Drew, International Business Development Lead, di viagogo:

“ Siamo entusiasti di collaborare con il Team BWT Alpine F1 per rendere più facile possibile assistere alle gare di F1 per i fan di tutto il mondo. Nel 2024, i fan provenienti da 160 Paesi hanno acquistato biglietti su viagogo per vedere la F1 dal vivo, e grazie a questa collaborazione, connetteremo un pubblico di fan ancora più ampio alle loro gare preferite. Il nostro obiettivo è avvicinare i tifosi agli eventi di portata mondiale con un'esperienza continua, aiutando il nostro partner ad ampliare la portata globale e aumentare i ricavi.

“Questa partnership inoltre sottolinea la leadership di viagogo nel settore della vendita di biglietti in costante evoluzione, consentendo il Team BWT Alpine F1 di distribuire direttamente i biglietti sulla nostra piattaforma, definendo un nuovo standard per l'accessibilità da parte dei fan e il coinvolgimento in F1”.

Note ai Redattori

Informazioni su viagogo:

viagogo è il leader mondiale sul mercato della compravendita di biglietti per qualsiasi evento live, in tutto il mondo. Grazie a viagogo a livello internazionale e a StubHub, la nostra piattaforma in Nord America, offriamo servizi a clienti in 195 Paesi, in 33 lingue e in 49 valute disponibili. Con oltre 100 milioni di biglietti a disposizione per eventi in tutto il mondo ogni anno (compresi eventi sportivi, spettacoli musicali, comici, di danza, festival e teatro), viagogo offre il modo più sicuro e pratico per acquistare o vendere biglietti per i più memorabili eventi live.

Informazioni sul Team BWT Alpine F1:

Il Team BWT Alpine F1 compete nel Campionato Mondiale FIA di Formula 1 con il vincitore di Grand Prix Pierre Gasly e l'esordiente Jack Doohan, sotto la guida del Team Principal Oliver Oakes e dell'Executive Advisor Flavio Briatore. Il team, acquistato dalla famiglia Benetton nel 1986, è stato trasferito a Enstone, nell'Oxfordshire, nel 1992, dove ha sede tuttora. Renault ha acquistato la squadra gestita dall'Italia nel 2000 e l'ha ribattezzata Alpine F1. La scuderia vanta un'eredità vincente, con sette vittorie nel Campionato Mondiale di Formula 1, tra cui il Campionato Mondiale dei Piloti (1994, 1995, 2005 e 2006) con Michael Schumacher e Fernando Alonso, e il Campionato Mondiale Costruttori (1995, 2005 e 2006). L'ultimo successo della squadra è stato il Gran Premio d'Ungheria del 2021, la 50esima vittoria complessiva. Il team ha finito la stagione 2024 con due podi e ha concluso l'anno al sesto posto nel Campionato Costruttori.

