Hai Robotics Europe rejoint FEM-AEM pour promouvoir une innovation fiable dans l’automatisation des entrepôts

BARCELONE--(BUSINESS WIRE)--Hai Robotics Europe BV est fière d’annoncer son adhésion officielle à l’Asociación Española de Manutención (FEM-AEM), qui entrera en vigueur le 25 février 2025. Cette étape renforce l’engagement de l’entreprise à faire progresser l’automatisation et l’innovation dans l’industrie de la manutention en Espagne et dans la région EMEA. Avec le lancement récent du système HaiPick Climb, l’adhésion à FEM-AEM vient renforcer l’engagement de l’entreprise en faveur de la collaboration et de la normalisation de l’industrie, garantissant que ses dernières technologies s’alignent sur les meilleures pratiques mondiales.

Dans le cadre de cette adhésion, Hai Robotics deviendra également membre du nouveau groupe AIV (Autonomous Intralogistics Vehicles) au sein de FEM. Ce groupe se concentrera sur la définition des bonnes pratiques pour une technologie en évolution rapide qui devient essentielle pour l’avenir des systèmes intralogistiques, renforçant ainsi le rôle de Hai Robotics en tant qu’innovateur de l’industrie.

FEM-AEM, le membre national espagnol de la Fédération européenne de la manutention (FEM), est une organisation clé dans la définition des normes industrielles et la promotion de la collaboration entre les entreprises leaders dans les domaines de la logistique, de l’automatisation et de la technologie de la chaîne d’approvisionnement. Avec cette adhésion, Hai Robotics fait désormais partie d’un réseau distingué d’experts qui se consacrent à l’amélioration de l’efficacité, de la sécurité et de la durabilité dans l’automatisation des entrepôts.

« Nous sommes honorés d’être reconnus comme membre officiel de FEM-AEM », déclaré Victor Redondo, directeur de la stratégie et de la planification des produits chez Hai Robotics Europe. « Cette adhésion renforce notre mission visant à promouvoir les avancées technologiques et les bonnes pratiques de l’industrie en matière d’automatisation des entrepôts. Nous avons hâte de nous engager avec d’autres leaders de l’industrie, de partager nos idées et de contribuer au développement de solutions logistiques plus intelligentes et plus durables. »

Hai Robotics est un leader mondial de l’automatisation des entrepôts, connu pour ses HaiPick Systems, à savoir des solutions robotiques avancées de manutention de marchandises au service des personnes qui améliorent l’efficacité opérationnelle et l’évolutivité des entreprises dans le monde entier. En tant que membre de FEM-AEM, Hai Robotics collaborera avec les leaders du secteur pour stimuler l’innovation, influencer les normes industrielles et contribuer à l’avenir de la manutention en Europe.

Le certificat d’adhésion officiel, délivré le 25 février 2025, enregistre Hai Robotics Europe BV en tant que membre officiel sous le numéro d’association 185. Cette étape marque un nouveau pas important dans l’expansion stratégique de l’entreprise et le renforcement de sa présence sur le marché européen.

À propos de FEM-AEM

L’Asociación Española de Manutención (FEM-AEM) est le secrétariat espagnol de la Fédération européenne de la maintenance (FEM). En tant que représentant de FEM au niveau national, FEM-AEM regroupe 100 partenaires espagnols dans le secteur des équipes de manutention, d’élévation et de stockage de matériaux. Sa mission est de promouvoir et de coordonner les activités de ces partenaires en accord avec les objectifs de FEM, en soutenant la position de leader de l’industrie européenne sur le marché mondial.

À propos de HAI Robotics

Fondé en 2016, Hai Robotics est un fournisseur mondial de premier plan de systèmes de stockage et de récupération automatisés (ASRS), offrant une flexibilité de système inégalée et maximisant l’efficacité opérationnelle pour les installations de toutes tailles et conditions. Avec plus de 1 500 projets mis en œuvre dans plus de 40 pays, soutenus par 8 bureaux internationaux et plus de 60 partenaires dans le monde entier, Hai Robotics est une ressource fiable pour fournir une assistance locale.

Rendez-vous sur HaiRobotics.com pour plus d’informations.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.