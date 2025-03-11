Andersen Global在紐西蘭新增成員公司

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隨著自2022年起就展開合作的Bellingham Wallace成為成員公司，並在紐西蘭推出Andersen品牌，Andersen Global繼續鞏固其在亞太地區的平台。

總部位於奧克蘭的紐西蘭Andersen是一家稅務與顧問公司，與中小企業(SME)密切合作。該團隊專注於企業融資以及商業和稅務顧問服務，在國際財務報告準則(IFRS)、銀行顧問、環境、社會和治理(ESG)及永續發展、財務建模、公司治理、家族辦公室與遺產規劃、交易、盡職調查和資金籌集等方面具備專業知識。

合夥人Matt Bellingham表示：「在與Andersen Global合作了近三年之後，成為其成員公司並讓這個代表性品牌重新成為紐西蘭專業服務領域的尖端力量，無疑是順理成章的事。其提供的支援深度、知識、全球影響力以及價值觀都是無與倫比的，必將會讓我們的客戶獲益匪淺。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark L. Vorsatz表示：「Matt和他的團隊被公認為業界領導者，在提供高品質服務方面享有盛譽，並且能夠直接與四大會計師事務所競爭。該團隊擁有在紐西蘭獨特的商業環境中工作數十年的經驗，尤其是在推動中小企業取得成功方面，他們成為成員公司增強了我們滿足亞太市場客戶與日俱增的多領域服務需求的能力。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過19,000名專業人員，透過其成員公司和合作公司在500多個地區經營業務。

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