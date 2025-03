Intelsat et MaxIQ Space étendent l’apprentissage des STIM aux éducateurs de plusieurs pays africains

MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, opérateur de l’un des plus grands réseaux satellitaires et terrestres intégrés au monde, et le fournisseur de ressources éducatives MaxIQ Space, intensifient leurs efforts pour offrir le programme STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) d’Intelsat Africa Space aux écoles de quatre pays d’Afrique.

Ce programme, qui en est à sa cinquième année d’existence, a pour objectif de porter le nombre d’écoles à 12 au total et d’étendre l’apprentissage en personne aux élèves du Kenya, du Nigéria, de l’Afrique du Sud et du Sénégal.

Les participants bénéficieront d’un apprentissage en personne, au sein de leur communauté, avec des experts en la matière sur le programme Space STEM, associé à des kits STEM innovants, une formation pratique et des ressources exclusives pour intégrer les sciences de l’espace, la durabilité et l’éducation à l’IoT dans leurs salles de classe.

Le nouveau programme 2025 spécialement adapté est axé sur l’autonomisation des écoles et des éducateurs pour créer un impact durable sur les systèmes éducatifs africains, en veillant à ce que des milliers d’étudiants acquièrent les compétences et l’inspiration nécessaires pour s’épanouir dans les carrières STEM. Les compétences en matière de STEM permettent de former une main-d’œuvre prête pour l’avenir, de faire progresser les objectifs de développement nationaux et de renforcer les capacités technologiques.

« En tant que pionnier de la technologie satellitaire, Intelsat s’engage à maximiser sa contribution en inspirant la prochaine génération et en connectant les étudiants africains aux applications concrètes de la technologie spatiale », déclare Rhys Morgan, vice-président de la région EMEA pour Intelsat.

« L’Afrique devenant une frontière clé pour l’infrastructure spatiale, il est essentiel de doter les futurs dirigeants des connaissances et des compétences nécessaires pour mener à bien cette transformation. Nous investissons continuellement dans des infrastructures satellitaires locales de pointe à travers le continent, et nous sommes honorés de jouer un rôle dans la préparation de la jeune génération pour cet avenir », déclare Judi Sandrock, responsable de programme chez MaxIQ Space.

Les écoles et les enseignants des quatre pays participants sont invités à poser leur candidature dès maintenant pour bénéficier de cette opportunité, entièrement financée, d’apporter une éducation spatiale concrète dans leurs salles de classe.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 mars 2025.

