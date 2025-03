Canela Media choisit Brightcove pour optimiser son service de streaming et toucher un public multiculturel plus large

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Brightcove, leader mondial de l’engagement vidéo intelligent, a annoncé aujourd’hui l’expansion de son partenariat avec Canela Media, une entreprise de médias multiculturels à la pointe de la technologie et de l’innovation, pour alimenter son service de streaming. Grâce à la technologie vidéo primée aux Emmy Awards de Brightcove, Canela Media accélérera sa croissance en optimisant ses capacités de diffusion, en élargissant son offre de services et en renforçant l’engagement de son public.

Avec plus de 60 millions de visiteurs uniques, Canela Media propose un contenu authentique à destination du public hispanique américain. Forte de plus de 35 000 heures de programmes, l’entreprise s’est imposée comme un acteur majeur des médias en offrant un contenu culturellement pertinent aux publics multiculturels via sa plateforme AVOD, Canela.TV. Pour accroître sa portée, elle a opté pour la technologie de Brightcove.

« Brightcove est un leader dans ce domaine, ce qui rendait le renforcement de notre partenariat tout naturel. Son architecture modulaire, basée sur l’API, permet des intégrations évolutives sur l’ensemble de sa gamme de produits, ce qui accélère leur mise sur le marché au fur et à mesure que Canela Media enrichit son vaste catalogue de contenus », a déclaré Peter Gonzalez, directeur de la technologie chez Canela Media.

Gonzalez a ajouté : « Nous exploitons déjà les capacités avancées de Brightcove en matière d’insertion publicitaire côté serveur (SSAI), de transcodage vidéo et de distribution de contenu pour élargir notre audience et renforcer l’engagement des téléspectateurs. La rapidité de mise sur le marché étant un facteur clé, les solutions évolutives et éprouvées de Brightcove, soutenues par l’expertise de ses services professionnels, permettent à Canela d’enrichir ses applications de vente directe au consommateur. Cette synergie stimule l’innovation et offre une expérience immersive et enrichissante à notre public. »

Media Studio de Brightcove, ainsi que ses outils d’analyse et d’intelligence intégrés, sont conçus pour aider les entreprises du secteur des médias à engager leur public grâce à des solutions évolutives, fiables et intelligentes. Ces technologies permettent de fidéliser les abonnés, de monétiser efficacement le contenu et de stimuler la croissance de l’entreprise.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur Brightcove.com.

À propos de Canela Media

Canela Media est une entreprise de médias de premier plan axée sur la technologie, offrant un écosystème complet pour engager les publics multiculturels. Sa plateforme de streaming gratuite, Canela.TV, propose aux Latinos américains un contenu culturellement pertinent à la demande (VOD), ainsi qu’un large choix de chaînes en direct. Grâce à une programmation variée, Canela.TV offre un mélange unique de contenus, incluant ses créations originales (Canela Originals), Canela Music, Canela Kids, Canela Deportes, Canela News, ainsi qu’une vaste bibliothèque de novelas et de films mexicains classiques.

Canela Audience Solutions, la plateforme exclusive de données de Canela Media, adopte une approche centrée sur l’OTT pour identifier les audiences hispaniques américaines sur les plateformes de streaming, qu’elles soient en anglais ou en espagnol. Grâce à cette technologie avancée, Canela Media offre aux annonceurs une portée inégalée pour cibler efficacement le public hispanique américain. De plus, son vaste réseau de partenaires OTT premium et de sites en langue espagnole, combiné à ses données exclusives, permet d’établir des connexions authentiques et culturellement pertinentes avec la nouvelle génération d’Hispaniques grand public. Cette approche garantit une visibilité accrue et un engagement réel auprès de cette audience clé.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.CanelaMedia.com

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de diffusion en continu les plus fiables, les plus évolutives et les plus sûres au monde, afin de renforcer le lien entre les entreprises et leur public, où qu’il se trouve et quel que soit l’appareil sur lequel il consomme le contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre plus efficacement à leurs clients, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque organisation de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Avec deux Technology and Engineering Emmy® Awards pour l’innovation, un temps de disponibilité toujours en tête du secteur et une évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les limites de ce que la vidéo peut faire. Suivez-nous sur LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads et YouTube. Rendez-vous sur Brightcove.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.