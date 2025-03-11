Intelsat与MaxIQ Space将面向多个非洲国家的教育工作者拓展STEM学习项目

弗吉尼亚州麦克莱恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最大的综合卫星与地面网络运营商之一Intelsat与教育资源提供商MaxIQ Space正加大努力，将Intelsat的非洲太空STEM（科学、技术、工程和数学）项目推广至非洲四个不同国家的学校。

该项目现已进入第五个年头，目标是将参与学校总数增加到12所，并扩大范围，为肯尼亚、尼日利亚、南非和塞内加尔的学生提供面授学习机会。

参与者将与太空STEM课程方面的主题专家进行社区内的面授学习，同时还会获得创新的STEM套件、实践培训以及独家资源，以便将太空科学、可持续发展和物联网教育融入课堂教学。

新调整的2025年项目重点在于赋能学校和教育工作者，使其对非洲教育体系产生持久影响，确保成千上万的学生获得在STEM领域的职业中大展宏图所需的技能和灵感。STEM技能有助于打造一支面向未来的劳动力队伍，推进国家发展目标并提升技术能力。

Intelsat欧洲、中东和非洲(EMEA)地区区域副总裁Rhys Morgan表示：“作为卫星技术领域的先驱，Intelsat始终致力于通过激励下一代并让非洲学生接触到太空技术在现实世界中的应用知识，来最大限度地发挥自身的贡献。”

MaxIQ Space项目经理Judi Sandrock表示：“随着非洲逐渐成为太空基础设施的关键前沿地区，为未来的领导者们赋予推动这一变革所需的知识和技能变得至关重要。我们很荣幸能够在使年轻一代为迎接未来做好准备方面发挥作用。”

四个参与国家的学校和教师可立即申请这一全额资助的机会，将现实世界的太空教育引入他们的课堂。

申请截止日期为2025年3月31日。

关于Intelsat

Intelsat的全球专业团队专注于通过公司的下一代全球网络和托管服务向政府、非政府组织和商业客户提供无缝且安全的卫星通信。通过运营全球顶级规模的先进卫星群和连接基础设施，Intelsat弥合了数字鸿沟，使用户及其工具能够跨越海洋进行交流，尽览各大陆信息，聆听天空，从而开展沟通、合作与共存。自60年前成立以来，该公司一直在卫星行业引领客户和地球服务的潮流。Intelsat依靠创新传统，专注于应对新一代挑战。如今，Intelsat团队成员将目光投向太空领域的“下一个第一”，旨在颠覆该领域并引领行业的数字化转型。

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