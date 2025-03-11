Canela Media选择Brightcove助力其流媒体服务并促进多元文化受众群体的增长

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最受信赖的智能视频互动公司Brightcove今日宣布，领先的技术和创新驱动型多元文化媒体公司Canela Media正在扩大与Brightcove的合作关系，以推动其流媒体服务的发展。借助Brightcove荣获艾美奖的视频技术，Canela Media将通过增强其流媒体功能、拓展服务规模以及深化受众互动来推动业务增长。

Canela Media的独立用户超过6000万，为美国的西班牙裔受众提供原汁原味的内容。该公司拥有超过35,000小时的内容，并已通过其广告视频点播(AVOD)平台Canela.TV，确立了自身作为向多元文化受众提供具有文化相关性内容的媒体领导者地位。他们选择Brightcove来进一步扩大其受众覆盖范围。

Canela Media首席技术官Peter Gonzalez表示：“Brightcove是该领域的领导者，因此扩大我们之间的合作关系是顺理成章的选择。Brightcove的模块化、应用程序接口(API)驱动的架构使其一系列产品能够实现可扩展的集成，随着Canela Media拓展我们丰富的内容服务，这些集成可以迅速推向市场。”

Gonzalez补充道：“我们已经在利用Brightcove的服务器端广告插入(SSAI)、视频转码和内容分发功能，来扩大我们的受众范围并增强与观众的互动。快速推向市场至关重要，而在专业服务团队的支持下，Brightcove可扩展且经过验证的功能正帮助Canela Media为我们直接面向消费者的应用程序添加新功能，从而推动创新，让我们的观众感到满意。”

Brightcove的Media Studio以及配套的洞察和分析工具旨在通过可扩展、可靠且智能的解决方案，赋能媒体客户与他们的受众进行互动，从而建立起有意义的订阅用户忠诚度，实现显著的内容货币化和业务增长。

如需了解更多信息，请访问Brightcove.com。

关于Canela Media

Canela Media是一家领先的技术驱动型媒体公司，提供一个全面的生态系统，以连接多元文化受众。其免费的流媒体平台Canela.TV为美国的拉丁裔提供具有文化相关性的随选内容(VOD)以及直播频道，其中包括原创节目、Canela音乐、Canela儿童节目、Canela体育节目、Canela新闻，以及丰富的肥皂剧和经典墨西哥电影库等独特的节目组合。

Canela Media专有的数据解决方案Canela Audience Solutions采用以OTT为先的方法，在英语和西班牙语的OTT平台上识别美国的西班牙裔受众，为广告商触达美国西班牙裔受众提供了无与伦比的规模。此外，Canela Media在优质OTT合作伙伴和西班牙语网站上的广泛覆盖范围，再加上其专有的数据，使其能够通过与新的主流西班牙裔受众建立有意义且具有文化相关性的联系，实现显著的覆盖范围和规模。

如需了解更多信息，请访问：http://www.CanelaMedia.com

关于Brightcove Inc.

Brightcove致力于打造全球最可靠、最具可扩展性且最安全的流媒体技术解决方案，在公司与其受众之间建立更紧密的联系，并且覆盖任何位置以及任何内容应用设备。在60多个国家/地区，Brightcove的智能视频平台使企业能够更有效地向客户销售产品，媒体领导者能够更可靠地传输内容并通过内容获利，并且每个组织都能够与团队成员进行更有效的沟通。凭借创新、持续领先行业的正常运行时间以及无与伦比的可扩展性，Brightcove荣获两项技术和工程Emmy®奖，并且不断突破视频功能的界限。敬请关注Brightcove的 LinkedIn 、 X 、 Facebook 、 Instagram 、 Threads 和 YouTube 。请访问 Brightcove.com 。

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