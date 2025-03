Hai Robotics Europe treedt toe tot FEM-AEM om betrouwbare innovatie in magazijnautomatisering te bevorderen

BARCELONA--(BUSINESS WIRE)--Hai Robotics Europe BV kondigt trots haar officiële lidmaatschap aan van de Asociación Española de Manutención (FEM-AEM), met ingang van 25 februari 2025. Deze mijlpaal versterkt het engagement van het bedrijf om automatisering en innovatie te bevorderen in de sector van materiaalafhandeling in Spanje en de EMEA-regio. Met de recente release van het HaiPick Climb-systeem, versterkt de toetreding tot FEM-AEM het engagement van het bedrijf wat betreft samenwerking in de sector en standaardisering nog meer, om te verzekeren dat haar nieuwste technologieën op de wereldwijde 'best practices' zijn afgestemd.

Als onderdeel van haar lidmaatschap zal Hai Robotics ook lid worden van de nieuw opgerichte AIV-groep (Autonomous Intralogistics Vehicles) binnen FEM. Deze groep zal de aandacht richten op het definiëren van best practices voor een snel evoluerende technologie die van fundamenteel belang wordt voor de toekomst van intralogistieke systemen, wat Hai Robotics’ rol als innovator in de sector versterkt.

FEM-AEM, het Spaanse nationale lid van de Federación Europea de Manutención (FEM), treedt op als sleutelorganisatie om sectorstandaarden te bepalen en samenwerking onder toonaangevende bedrijven gespecialiseerd in technologie voor logistiek, automatisering en de toeleveringsketen te bevorderen. Met dit lidmaatschap maakt Hai Robotics nu deel uit van een hoog aangeschreven netwerk van experts die zich inzetten om efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid in magazijnautomatisering te verbeteren.

“ We zijn vereerd dat we als officieel lid van FEM-AEM worden erkend,” verklaart Victor Redondo, Director Product Strategy & Planning van Hai Robotics Europe. “ Dit lidmaatschap versterkt onze missie om technologische vorderingen en de best practices van de sector in magazijnautomatisering te promoten. We kijken ernaar uit om met andere sectorleiders samen te werken, inzichten te delen en bij te dragen aan intelligentere en duurzamere logistieke oplossingen.”

Hai Robotics is een wereldleider op gebied van magazijnautomatisering, bekend om haar HaiPick Systems, geavanceerde goods-to-person roboticaoplossingen die werkingsefficiëntie en schaalbaarheid bevorderen voor ondernemingen over de hele wereld. Als lid van FEM-AEM zal Hai Robotics met leiders in deze sector samenwerken om innovatie te bevorderen, sectorstandaarden te beïnvloeden en haar steentje bij te dragen voor de toekomst van goederenverhandeling in Europa.

Het officiële lidmaatschapcertificaat, uitgegeven op 25 februari 2025, registreert Hai Robotics Europe BV als officieel lid onder het lidmaatschapsnummer 185. Deze mijlpaal markeert opnieuw een belangrijke stap in de strategische uitbreiding van het bedrijf en verdiept haar aanwezigheid op de Europese markt.

Over FEM-AEM

De Asociación Española de Manutención (FEM-AEM) is het Secretariaat in Spanje van de FEM (Federación Europea de Manutención). Als vertegenwoordiger van FEM op nationaal vlak, groepeert FEM-AEM 100 Spaanse partners in de sector van teams voor het verhandelen, optillen en opslaan van goederen. Hun missie bestaat erin om de activiteiten van deze partners te promoten en te coördineren in lijn met de doelstellingen van FEM, om de leiderspositie van de Europese industrie op de wereldwijde markt te steunen.

Over HAI Robotics

Hai Robotics, opgericht in 2016, is een wereldwijd toonaangevende leverancier van ASRS (Automated Storage & Retrieval Systems) die ongeëvenaarde systeemflexibiliteit biedt en de werkingsefficiëntie voor faciliteiten van elke omvang en elke conditie maximaliseert. Met meer dan 1.500 projecten geïmplementeerd in meer dan 40 landen, ondersteund door 8 internationale kantoren en meer dan 60 partners over de hele wereld, is Hai Robotics een betrouwbare resource om lokale support te bieden.

