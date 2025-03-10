Esri与Google Maps Platform合作提供高质量Photorealistic 3D瓦片

加利福尼亚州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在该公司2025年合作伙伴大会上，全球领先的位置信息提供商Esri宣布与Google Maps Platform合作，让用户能够创建高度详细和沉浸式的3D地图和画面，从而将Google的Photorealistic 3D瓦片集成到ArcGIS套件中。

Esri全球业务发展集团总监Richard Cooke表示：“我们非常振奋能与Google Maps Platform合作，将这一宝贵的数据带给我们的用户。通过为我们的用户提供Google的Photorealistic 3D瓦片，让用户能够使用高质量的3D瓦片来增强广泛的创新地图和应用，实现全球覆盖、抢先更新、高分辨率，从而解决现实世界的挑战。”

将Google Maps Platform的Photorealistic 3D瓦片集成到ArcGIS中，可让用户构建更丰富的地图和画面，支持分析以及各种应用场景，包括城市规划、房地产和公共基础设施项目等。Esri一直致力于为用户提供高质量的地理空间数据和3D基础地图功能，这一合作正是这一承诺的一部分。

Esri ArcGIS内容首席技术官Deane Kensok表示：“用户一直渴求更详细和逼真的3D基础地图，这一3D基础地图将是我们基础地图库的重要补充，提供了全球很多地区城市区域的更真实、详细画面。这些基础地图可以独立使用，也可以与用户的数据无缝集成，增强视觉背景，支持更详细、准确的分析。”

通过访问高清3D网格数据，让用户能够在真实的环境中可视化显示各种项目，例如城市规划、房地产规划和AEC项目等。这有利于用户探索和叠加自己的数据（例如兴趣点或社区资源等），从而创建综合全面的详细地图。这一新的集成还让用户能够执行交互式的分析，例如阴影研究、视线和视域等。这样，利益相关方可以在视觉上熟悉的景观中，通过清晰、详细的画面了解可能的未来结果。

Esri客户将可以借助Google Maps Platform的高分辨率Photorealistic 3D Tiles瓦片，访问全世界最全面的逼真3D地图，包括全球49个国家和地区的2,500城市。所有这些内容都将通过用户的ArcGIS Online订阅提供。

Google Maps Platform市场应用总监Eugene Yeh表示：“我们知道各个平台的创作者和开发者希望有丰富的逼真3D可视化功能，因此我们非常振奋将Google Maps Platform的Photorealistic 3D瓦片带给ArcGIS。我们期待看到Esri的全球地理空间专业社区如何利用这些3D瓦片来丰富他们对世界的认识。”

Google Maps Platform的Photorealistic 3D瓦片将在2025年第三季度前向ArcGIS用户开放。要详细了解Esri与Google的合作，请访问go.esri.com/3Dtiles。

关于 Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站 esri.com.

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