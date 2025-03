Intelsat e MaxIQ Space expandem o aprendizado STEM para educadores em vários países africanos

MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--A Intelsat, operadora de uma das maiores redes integradas de satélites e terrestres do mundo, e a provedora de recursos educacionais MaxIQ Space, estão expandindo seus esforços para oferecer o Programa STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) da Intelsat para escolas em quatro países diferentes da África.

O programa, agora em seu quinto ano, tem como objetivo aumentar para um total de 12 escolas e expandir para incluir o aprendizado presencial para estudantes no Quênia, Nigéria, África do Sul e Senegal.

Os participantes receberão aprendizado presencial e comunitário com especialistas no assunto sobre o currículo Space STEM, combinado com kits STEM inovadores, treinamento prático e recursos exclusivos para integrar a ciência espacial, a sustentabilidade e a educação sobre IoT em suas salas de aula.

O programa 2025 recém-adaptado tem como foco capacitar escolas e educadores para criar um impacto duradouro nos sistemas educacionais africanos, garantindo que milhares de alunos adquiram as habilidades e a inspiração necessárias para prosperar nas carreiras STEM. As habilidades STEM criam uma força de trabalho pronta para o futuro, avançando as metas de desenvolvimento nacional e impulsionando as capacidades tecnológicas.

“Como pioneira em tecnologia de satélites, a Intelsat continua comprometida em maximizar sua contribuição, inspirando a próxima geração e conectando estudantes africanos a aplicações reais da tecnologia espacial”, disse Rhys Morgan, vice-presidente regional da Intelsat para a região EMEA.

“Com a África se tornando uma das principais fronteiras para a infraestrutura espacial, é essencial capacitar os futuros líderes com o conhecimento e as habilidades necessárias para impulsionar essa transformação. Continuamos investindo em infraestruturas terrestres de satélite de última geração em todo o continente e temos a honra de desempenhar um papel na preparação da nova geração para esse futuro”, disse Judi Sandrock, gerente de programa da MaxIQ Space.

Escolas e professores dos quatro países participantes estão convidados a se inscrever agora para esta oportunidade totalmente financiada de levar a educação espacial do mundo real para suas salas de aula.

O prazo para inscrição é 31 de março de 2025.

