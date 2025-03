Esri kooperiert mit Google Maps Platform zur Bereitstellung hochwertiger fotorealistischer 3D-Kacheln

REDLANDS, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Bei seiner Partnerkonferenz 2025 gab Esri, der Weltmarktführer im Bereich Location Intelligence, eine Kooperation mit Google Maps Platform bekannt. In diesem Rahmen werden die fotorealistischen 3D-Kacheln von Google in die ArcGIS-Suite integriert, sodass Benutzer äußerst detaillierte und optisch immersive 3D-Karten und -Szenen erstellen können.

„Wir freuen uns darauf, mit Google Maps Platform zusammenzuarbeiten und unserer Nutzer-Community diese wertvollen Daten bereitstellen zu können“, sagte Richard Cooke, Corporate Director of Global Business Development bei Esri. „Durch den Zugriff auf die fotorealistischen 3D-Kacheln von Google können Benutzer verschiedenste innovative Karten und Apps durch hochwertige 3D-Kacheln optimieren, die sich durch globale Abdeckung, neue Updates und hohe Auflösung auszeichnen, damit Sie reale Herausforderungen meistern können.“

Durch die Integration der fotorealistischen 3D-Kacheln von Google Maps Platform in ArcGIS können Benutzer umfangreichere Karten und Szenen konstruieren und Analysen in unterschiedlichen Anwendungen unterstützen, darunter Städteplanung, Immobilien und öffentliche Infrastrukturmaßnahmen. Diese Zusammenarbeit ist Teil des langjährigen Engagements von Esri, Benutzern hochwertige Geodaten und 3D-Grundkartenfunktionen bereitzustellen.

„Benutzer wünschen sich schon lange detailliertere fotorealistische 3D-Grundkarten“, sagte Deane Kensok, ArcGIS Content CTO bei Esri. „Diese 3D-Grundkarte erweitert unsere Grundkartensammlung um eine realistischere und detailliertere Ansicht von Ballungsräumen für große Teile der Welt. Sie kann allein genutzt oder nahtlos in die Daten des Benutzers integriert werden, sodass der visuelle Kontext optimiert wird und detailliertere, präzisere Analysen ermöglicht werden.“

Durch den Zugriff auf High-Fidelity-3D-Netze können Benutzer Projekte wie Stadtentwicklungspläne, Immobilienplanung und AEC-Projekte in realistischen Umgebungen visualisieren. Auf diese Weise können sie ihre eigenen Daten, etwa Sehenswürdigkeiten oder Gemeinschaftsressourcen, untersuchen und überlagern, um umfangreiche und detaillierte Karten zu erstellen. Diese neue Integration versetzt Benutzer außerdem in die Lage, interaktive Analysen wie Schattenstudien, Sichtlinien- und Sichtfeldanalysen durchzuführen. Dadurch wird eine deutliche und detaillierte Darstellung potenzieller zukünftiger Ergebnisse innerhalb einer visuell bekannten Landschaft erzeugt.

Die Kundschaft von Esri erhält mit den hochauflösenden fotorealistischen 3D-Kacheln von Google Maps Platform, die in 2.500 Städten in 49 Ländern verfügbar sind, Zugang zu der umfangreichsten fotorealistischen 3D-Karte der Welt. Die Inhalte werden über Abonnements für ArcGIS Online zur Verfügung stehen.

„Wir wissen, dass Urheber und Entwickler plattformübergreifend umfangreiche, fotorealistische 3D-Darstellungen benötigen. Deswegen freuen wir uns, die fotorealistischen 3D-Karten von Google Maps Platform in ArcGIS integrieren zu können“, sagte Eugene Yeh, Director of Go-to-Market für Google Maps Platform. „Wir sind gespannt, wie die Community der Geoexperten von Esri 3D-Karten nutzen wird, um die Welt besser zu verstehen.“

Die fotorealistischen 3D-Kacheln von Google Maps Platform werden ArcGIS-Benutzern im 3. Quartal 2025 zur Verfügung stehen. Weitere Informationen zur Zusammenarbeit von Esri und Google finden Sie unter go.esri.com/3Dtiles.

