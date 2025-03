BWT Alpine Formula One Team kondigt een partnerschap met viagogo aan

BWT Alpine Formula One Team announces a first-of-its-kind partnership with viagogo, the world’s leading ticket marketplace (Graphic: Business Wire)

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--BWT Alpine Formula One Team kondigt een uniek partnerschap met viagogo aan, de marktplaatswereldleider voor ticketverkoop. Hierdoor wordt het eenvoudiger dan ooit voordien om tickets te kopen, om het even waar ter wereld. Dankzij viagogo’s platform, dat in 195 landen en 33 talen beschikbaar is, zullen nog meer fans toegang hebben tot de opwinding van Formula One. Zo kan het BWT Alpine Formula One Team nieuw publiek bereiken en haar wereldwijde schare fans uitbreiden.

Dit partnerschap gaat verder dan ticketverkoop - BWT Alpine Formula One Team zal gebruik maken van viagogo’s geavanceerde technologieplatform en data-inzichten om nieuw publiek te engageren en marketingkansen te ontsluiten.

Het merk viagogo zal in de garageomgeving van BWT Alpine Formula One Team, horecazones en digitale platformen te zien zijn tijdens het hele seizoen van 2025 en daarbuiten.

Dit akkoord benadrukt viagogo’s leiderschap in wereldwijde ticketverkoop en stelt BWT Alpine Formula One Team in staat om ticketvoorraad rechtstreeks op het platform aan de man te brengen. Op die manier hebben fans makkelijker toegang tot tickets en wordt een veilige, fanvriendelijke ticketkoopervaring verzekerd. Dit distributiemodel, aangeduid met ‘direct issuance’, biedt fans een ruimere selectie tickets en meer keuzes voor live events.

Oliver Oakes, Team Principal van BWT Alpine Formula One Team:

“Het partnerschap met viagogo is een spannende stap om BWT Alpine Formula One Team wereldwijd dichter bij haar fans te brengen. Door tickets aan de hand van een veilig, betrouwbaar platform toegankelijk te maken, zorgen we ervoor dat supporters de opwinding van de racedag van dichtbij kunnen meemaken. We zettten ons in om de ervaring van fans te verbeteren en onze wereldwijde aanwezigheid te versterken. Deze samenwerking is daar een getuigenis van.”

Matt Drew, International Business Development Lead van viagogo:

“We zijn opgetogen om met BWT Alpine Formula One Team samen te werken om het bijwonen van Formula One-races voor fans van over de hele wereld makkelijker dan ooit te maken. In 2024 kochten fans uit 160 landen hun tickets op viagogo om F1 live te zien. Via dit partnerschap zullen we nu nog meer fans bij hun favouriete races kunnen brengen. Het is ons doel om supporters via een naadloze ervaring dichter bij events van wereldklasse te brengen, terwijl we onze partner helpen om hun wereldwijde armslag uit te breiden en de omzet te laten stijgen.

“Dit partnerschap benadrukt eveneens viagogo’s voortrekkersrol om de sector van ticketverkoop te laten evolueren, zodat BWT Alpine Formula One Team tickets rechtstreeks op ons platform aan de man kan brengen. Dit bepaalt een nieuwe standaard voor toegankelijkheid en engagement van fans in F1.”

Over viagogo:

viagogo is de marktplaatswereldleider om tickets voor een live event te kopen en te verkopen, om het even waar. Via viagogo internationaal en StubHub, ons platform in Noord-Amerika, staan we ten dienste van klanten in 195 landen in 33 talen en 49 beschikbare valuta. Met jaarlijks meer dan 100 miljoen tickets beschikbaar voor events over de hele wereld -- van sport tot muziek, comedy tot dans, festivals tot theater -- biedt viagogo de veiligste, meest praktische manier om tickets te kopen en te verkopen voor de meest gedenkwaardige live-ervaringen.

Over BWT Alpine Formula One Team:

BWT Alpine Formula One Team wedijvert in de FIA Formula One World Championship met Grand Prix-racewinnaar Pierre Gasly en Formula 1-rookie Jack Doohan, onder het leiderschap van Team Principal Oliver Oakes en Executive Advisor Flavio Briatore. Het team, dat in 1986 door de Benetton Family werd gekocht, werd in 1992 overgebracht naar Enstone, Oxfordshire, waar het op vandaag nog altijd is gevestigd. Renault kocht het Italiaans gerunde team in 2000 en veranderde de brand in Alpine F1. Het team heeft een winnaarspalmares, waarbij de Formula One World Championship tot zeven keer toe werd gewonnen, inclusief de Drivers’ World Championship (1994, 1995, 2005 en 2006) met Michael Schumacher en Fernando Alonso, en de Constructors’ World Championship (1995, 2005 en 2006). De meest recente triomf van het team kwam er tijdens de 2021 Hungarian Grand Prix, de 50e overwinning in totaal. Het team eindigde het seizoen van 2024 sterk met twee podiumplaatsen en eindigde op de zesde plaats van het jaar in totaal in de Constructors’ Championship.

