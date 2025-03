Canela Media escolhe a Brightcove para potencializar o serviço de streaming e promover o crescimento do público multicultural

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--A Brightcove, a empresa de engajamento de vídeo inteligente mais confiável do mundo, anunciou hoje que a Canela Media, uma empresa de mídia multicultural líder em tecnologia e inovação, está expandindo sua parceria com a Brightcove para impulsionar seu serviço de streaming. Por meio da tecnologia de vídeo da Brightcove, vencedora do prêmio Emmy, a Canela Media impulsionará o crescimento, aprimorando seus recursos de streaming, ampliando os serviços e aprofundando o envolvimento do público.

Alcançando mais de 60 milhões de usuários, a Canela Media oferece conteúdo autêntico para o público hispânico dos EUA. A empresa abriga mais de 35.000 horas de conteúdo e já se estabeleceu como líder de mídia, fornecendo conteúdo culturalmente relevante para públicos multiculturais por meio de sua plataforma AVOD Canela.TV. Eles escolheram a Brightcove para expandir ainda mais seu alcance.

“A Brightcove é líder no setor, então expandir nosso relacionamento foi uma escolha natural. A arquitetura modular e orientada a API da Brightcove permite integrações escaláveis em toda a sua suíte de produtos, que podem ser rapidamente lançadas no mercado à medida que a Canela Media expande nossa vasta oferta de conteúdos”, disse Peter Gonzalez, diretor de Tecnologia da Canela Media.

Gonzalez acrescentou: “Já estamos aproveitando a inserção de anúncios no lado do servidor (SSAI) da Brightcove, transcodificação de vídeo e capacidades de distribuição de conteúdo para expandir nosso alcance e engajamento com os espectadores. A rapidez no lançamento no mercado é essencial, e as capacidades escaláveis e comprovadas da Brightcove, apoiadas por serviços profissionais especializados, estão ajudando a Canela a adicionar novos recursos aos nossos aplicativos Direct-to-Consumer, fomentando a inovação que encanta nossos espectadores”.

O Media Studio da Brightcove e suas ferramentas de insights e análises de suporte foram projetados para capacitar os clientes de mídia a engajar suas audiências através de soluções escaláveis, confiáveis e inteligentes que constroem uma lealdade significativa dos assinantes e uma monetização de conteúdo e crescimento de negócios significativos.

Para informações adicionais, visite Brightcove.com.

Sobre a Canela Media

A Canela Media é uma empresa líder em mídia impulsionada por tecnologia, que oferece um ecossistema abrangente para se conectar com públicos multiculturais. Sua plataforma de streaming gratuita, Canela.TV, oferece aos latinos dos EUA conteúdo culturalmente relevante sob demanda (VOD) e seus canais ao vivo, incluindo uma mistura única de programação através de Originals, Canela Music, Canela Kids, Canela Deportes, Canela News e uma extensa biblioteca de novelas e filmes clássicos mexicanos.

A solução proprietária de dados da Canela Media, Canela Audience Solutions, adota uma abordagem OTT-first para identificar públicos hispânicos dos EUA nas plataformas OTT em inglês e espanhol, oferecendo uma escala incomparável para anunciantes atingirem os hispânicos nos EUA. Além disso, o amplo alcance da Canela Media entre parceiros OTT premium e sites em espanhol, aliado aos seus dados proprietários, permite um alcance significativo e escalável por meio de conexões relevantes e culturalmente apropriadas com o novo público hispânico mainstream.

Para informações adicionais, visite: http://www.CanelaMedia.com

Sobre a Brightcove Inc.

A Brightcove cria as soluções tecnológicas de streaming mais confiáveis, escaláveis e seguras do mundo para construir uma conexão maior entre as empresas e seus públicos, independentemente de onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes de forma mais eficaz, que os líderes de mídia transmitam e monetizem conteúdo de forma mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais eficiente. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera o setor de forma consistente e escalabilidade inigualável, estamos sempre ampliando os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a Brightcove no LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads e YouTube. Acesse Brightcove.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.