Andersen Global在新西兰新增成员公司

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 随着自2022年起就开展合作的Bellingham Wallace成为成员公司，并在新西兰推出Andersen品牌，Andersen Global继续巩固其在亚太地区的平台。

总部位于奥克兰的新西兰Andersen是一家税务与咨询公司，与中小企业(SME)密切合作。该团队专注于企业融资以及商业和税务咨询服务，在国际财务报告准则(IFRS)、银行咨询、环境、社会和治理(ESG)及可持续发展、财务建模、公司治理、家族办公室与遗产规划、交易、尽职调查和资金筹集等方面具备专业知识。

合伙人Matt Bellingham表示：“在与Andersen Global合作了近三年之后，成为其成员公司并让这个标志性品牌重新成为新西兰专业服务领域的前沿力量，无疑是顺理成章的事。其提供的支持深度、知识、全球影响力以及价值观都是无与伦比的，必将会让我们的客户获益匪浅。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Matt和他的团队被公认为行业领导者，在提供高质量服务方面享有盛誉，并且能够直接与四大会计师事务所竞争。该团队拥有在新西兰独特的商业环境中工作数十年的经验，尤其是在推动中小企业取得成功方面，他们成为成员公司增强了我们满足亚太市场客户日益增长的多领域服务需求的能力。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过19,000名专业人员，通过其成员公司和合作公司在500多个地区开展业务。

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