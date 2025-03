Hai Robotics Europe si unisce a FEM-AEM per promuovere l'innovazione sicura nell'automazione dei magazzini

BARCELLONA--(BUSINESS WIRE)--Hai Robotics Europe BV è lieta di annunciare il suo ingresso ufficiale nella Asociación Española de Manutención (FEM-AEM), a partire dal 25 febbraio 2025. Questo traguardo rafforza l'impegno della società a promuovere l'automazione e l'innovazione nel settore della gestione dei materiali in tutta la Spagna e la regione EMEA. Con il recente rilascio del sistema HaiPick Climb, l'ingresso in FEM-AEM rafforza ulteriormente l'impegno della società nella collaborazione e nella standardizzazione del settore, assicurando che le sue ultime tecnologie siano in linea con le migliori pratiche globali.

Nell'ambito di questa associazione, Hai Robotics diventerà inoltre un membro del gruppo di nuova formazione AIV (Autonomous Intralogistics Vehicles) all'interno di FEM. Questo gruppo si incentrerà sulla definizione delle pratiche migliori per una tecnologia in rapida evoluzione che sta diventando essenziale per il futuro dei sistemi di intralogistica, consolidando il ruolo di Hai Robotics come innovatore del settore.

FEM-AEM, il membro nazionale spagnolo della European Materials Handling Federation (FEM), serve da organizzazione fondamentale per stabilire gli standard del settore e promuovere la collaborazione tra le principali aziende in logistica, automazione e tecnologia delle catene di fornitura. Con questa associazione, Hai Robotics oggi fa parte di un'esclusiva rete di esperti dedicati a migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità nell'automazione dei magazzini.

“ Siamo onorati di essere riconosciuti come membro ufficiale di FEM-AEM”, ha dichiarato Victor Redondo, Direttore di Strategia e pianificazione dei prodotti presso Hai Robotics Europe. “ Questa associazione rafforza la nostra missione di guidare i progressi tecnologici e le migliori pratiche del settore nell'automazione dei magazzini. Siamo impazienti di coinvolgerci con altri leader del settore, condividere informazioni e contribuire allo sviluppo di soluzioni logistiche più intelligenti e sostenibili”.

Hai Robotics è un leader globale nell'automazione dei magazzini, nota per le sue HaiPick Systems —soluzioni robotiche avanzate da merci a persone che migliorano l'efficienza operativa e la scalabilità per le aziende in tutto il mondo. Da membro di FEM-AEM, Hai Robotics collaborerà con i leader del settore per guidare l'innovazione, influenzare gli standard dell'industria e contribuire al futuro della gestione del materiale in tutta Europa.

Il certificato ufficiale di associazione, emesso il 25 febbraio 2025, registra Hai Robotics Europe BV come un membro ufficiale con il numero di associazione 185. Questo traguardo segna un altro significativo passo avanti nell'espansione strategica della società e nel consolidamento della sua presenza sul mercato europeo.

Informazioni su FEM-AEM

La Asociación Española de Manutención (FEM-AEM) è una filiale spagnola della Federazione Europea della Manutenzione (FEM). Come rappresentante della FEM in Spagna, FEM-AEM raggruppa 100 partner spagnoli nel settore dei team di gestione, elevazione e stoccaggio di materiali. La loro missione è promuovere e coordinare le attività di questi partner in armonia con gli obiettivi della FEM, supportando la posizione di leadership dell'industria europea nel mercato globale.

Informazioni su HAI Robotics

Fondata nel 2016, Hai Robotics è un fornitore leader globale di soluzioni ASRS (Automated Storage and Retrieval Systems) che offre una flessibilità impareggiabile dei sistemi e massimizza l'efficienza operativa per le strutture di ogni dimensione e condizione. Con oltre 1.500 progetti implementati in più di 40 paesi, supportati da 8 uffici globali e oltre 60 partner nel mondo, Hai Robotics è una risorsa affidabile per la fornitura di supporto locale.

Visitare HaiRobotics.com per maggiori informazioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.