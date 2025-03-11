Intelsat與MaxIQ Space將針對多個非洲國家的教育工作者擴大STEM學習計畫

維吉尼亞州麥克萊恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大的綜合衛星與地面網路營運商之一Intelsat與教育資源供應商MaxIQ Space正加大努力，將Intelsat的非洲太空STEM（科學、技術、工程和數學）計畫推廣至非洲四個不同國家的學校。

該計畫現已進入第五年，目標是將參與學校總數增加到12所，並擴大範圍，為肯亞、奈及利亞、南非和塞內加爾的學生提供面授學習機會。

參與者將與太空STEM課程方面的主題專家進行社群內的面授學習，同時還會獲得創新的STEM套件、實務培訓以及獨家資源，以便將太空科學、永續發展和物聯網教育融入課堂教學。

新調整的2025年計畫重點在於賦能學校和教育工作者，使其對非洲教育體系產生持久影響，確保成千上萬的學生獲得在STEM領域的職業中大展宏圖所需的技能和靈感。STEM技能有助於打造一支適用於未來需求的勞動力隊伍，推進國家發展目標並提升技術能力。

Intelsat歐洲、中東和非洲(EMEA)地區區域副總裁Rhys Morgan表示：「身為衛星技術領域的先驅，Intelsat始終致力於透過激勵下一代並讓非洲學生接觸到太空技術在真實世界中的應用知識，來充分發揮自身的貢獻。」

MaxIQ Space計畫經理Judi Sandrock表示：「隨著非洲逐漸成為太空基礎設施的關鍵尖端地區，為未來的領導者們賦予推動這一變革所需的知識和技能變得至關重要。我們很榮幸能夠在使年輕一代為迎接未來做好準備方面發揮作用。」

四個參與國家的學校和教師可立即申請這一全額資助的機會，將真實世界的太空教育引進他們的課堂。

申請截止日期為2025年3月31日。

關於 Intelsat

Intelsat的全球專業團隊專注於透過公司的下一代全球網路和代管服務向政府、非政府組織和商業客戶提供順暢且安全的衛星通信。透過營運全球頂尖規模的先進衛星群和連接基礎設施，Intelsat彌合了數位差距，讓使用者及其工具能夠跨越海洋進行交流，盡覽各大陸資訊，聆聽天空，從而展開溝通、合作與共存。自60年前成立以來，該公司一直在衛星產業引領客戶和地球服務的潮流。Intelsat仰賴創新傳統，專注於因應下一代挑戰。如今，Intelsat團隊成員將目光投向太空領域的「下一個第一」，旨在顛覆該領域並引領產業的數位化轉型。

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