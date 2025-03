Ikonisys SA remporte un appel d'offres public de l'Hôpital Général Régional F. Miulli pour l'anatomie pathologique

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hospitex, leader italien de la production de dispositifs médicaux de cytologie et filiale à 100 % d'ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA) (Euronext Growth Paris : ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, a remporté un prestigieux appel d'offres public auprès de l’hôpital général régional F. Miulli. Ce contrat marque une étape importante dans l'adoption de la technologie de cytologie de pointe d'Hospitex au sein du service d'anatomie pathologique de l’établissement.

Situé à Bari, en Italie, l'hôpital régional F. Miulli est reconnu comme un centre national de référence pour les traitements médicaux et chirurgicaux des tumeurs complexes, ce qui souligne l'importance croissante d'intégrer une technologie cytologique avancée au sein de son service de diagnostic pathologique.

L’établissement suit les directives de la région des Pouilles et abrite le Centre d'Orientation en Oncologie, qui coordonne le réseau d'oncologie. Ce modèle favorise la collaboration et la synergie entre les professionnels et le collège, en promouvant le partage des connaissances des protocoles de prise en charge garantissant une approche thérapeutique toujours plus efficace, adaptée et durable. Le Département d'anatomie pathologique de l'hôpital régional F. Miulli réalise un large éventail de tests diagnostiques, notamment des analyses histologiques, cytologiques, extemporanés, immunohistochimiques et moléculaires, le positionnant comme un centre d'excellence national en cytologie.

Le contrat remporté couvre la fourniture complète du système Hospitex Cytofast LBC (Liquid-Based Cytology, cytologie en phase liquide) et de sa technologie brevetée BLOCKfast Cell Block pour une période de cinq ans. Le système sera utilisé non seulement pour la cytologie cervicale, mais aussi pour d’échantillons d'organes complexes, tels que la thyroïde, les poumons, les lavages broncho-alvéolaires et les tissus mammaires - des cas où la difficulté du prélèvement impose de garantir un échantillon de qualité pour la préparation des lames de pathologie.

Avec une valeur initiale de 116 K€, l'impact à long terme de ce contrat devrait s'étendre au-delà de l'investissement initial, car la consommation de réactifs au fil du temps devrait générer des revenus récurrents significatifs. L'installation de la technologie d’Hospitex à l'hôpital régional général F. Miulli renforce une fois de plus la position de la Société sur le marché et la reconnaissance généralisée de ses solutions de cytologie.

Dans cette perspective, Hospitex travaille activement au développement de la pathologie numérique et à l’intégration des solutions à la technologie d'hybridation in situ en fluorescence (FISH) pour les diagnostics de second niveau. Ces initiatives visent à améliorer encore la précision des diagnostics et à optimiser les flux de travail au sein des laboratoires de pathologie du monde entier.

À propos d’ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA)

Basée à Paris, ALIKO SCIENTIFIC est la société mère d’un écosystème international d’entreprises dédié à l’avancement des diagnostics en oncologie. Cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALIKO, la société coordonne les activités industrielles, financières et de recherche à travers ses filiales : Ikonisys Inc. (États-Unis) et Hospitex International (Italie). La mission d’ALIKO SCIENTIFIC est d’innover dans le diagnostic du cancer en unissant technologies de pointe, ressources et investissements stratégiques afin de créer un centre d’excellence mondial en oncologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.alikoscientific.com

À propos d’IKONISYS

Ikonisys est un leader mondial des diagnostics automatisés, spécialisé dans la détection par hybridation in situ en fluorescence (FISH) et des cellules tumorales circulantes (CTC). S’appuyant sur une intelligence artificielle (IA) avancée et une plateforme de microscopie entièrement automatisée, Ikonisys offre une précision, une évolutivité et une efficacité inégalées dans les diagnostics du cancer et le suivi des traitements. Reconnue comme pionnière de l’automatisation pour la détection des cellules rares, Ikonisys est à l’avant-garde de la médecine personnalisée, permettant aux cliniciens de proposer des thérapies ciblées et d’améliorer les résultats pour les patients.

Pour plus d’informations, consultez : www.ikonisys.com

À propos d’HOSPITEX

Hospitex, basée à Florence, en Italie, est un leader mondial de l’innovation en cytologie. L’entreprise assure en interne la recherche, le développement et la production, garantissant ainsi les normes de qualité les plus élevées. Hospitex propose la technologie de cytologie en phase liquide (LBC) la plus avancée au monde, capable de traiter tout type d’échantillon cytologique avec une précision inégalée. Hospitex se distingue en étant la seule entreprise pleinement prête pour une intégration numérique fluide, ouvrant la voie à un avenir transformateur dans le domaine des diagnostics en cytologie.

Pour plus d’informations, consultez : www.hospitex.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.