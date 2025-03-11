Canela Media選擇Brightcove為其串流媒體服務提供動力並促進多元文化受眾群體的成長

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最受信賴的智慧視訊互動公司Brightcove今日宣布，首屈一指的技術和創新驅動型多元文化媒體公司Canela Media正在擴大與Brightcove的合作關係，以推動其串流媒體服務的發展。借助Brightcove榮獲艾美獎的視訊技術，Canela Media將透過強化其串流媒體功能、擴大服務規模以及深化受眾互動來推動業務成長。

Canela Media的獨立使用者超過6000萬，為美國的西班牙裔受眾提供原汁原味的內容。該公司擁有超過35,000小時的內容，並已透過其廣告視訊點播(AVOD)平台Canela.TV，確立了自身做為向多元文化受眾提供具有文化相關性內容的媒體領導者地位。他們選擇Brightcove來進一步擴大其受眾涵蓋範圍。

Canela Media技術長Peter Gonzalez表示：「Brightcove是該領域的領導者，因此擴大我們之間的合作關係是順理成章的選擇。Brightcove的模組化、應用程式介面(API)驅動的架構使其一系列產品能夠實現可擴充的整合，隨著Canela Media擴大我們豐富的內容服務，這些整合可以迅速推向市場。」

Gonzalez補充道：「我們已經在利用Brightcove的伺服器端廣告插入(SSAI)、視訊轉碼和內容分發功能，來擴大我們的受眾範圍並強化與觀眾的互動。快速推向市場至關重要，而在專業服務團隊的支援下，Brightcove可擴充且經過驗證的功能正協助Canela Media為我們直接針對消費者的應用程式添加新功能，從而推動創新，讓我們的觀眾感到滿意。」

Brightcove的Media Studio以及配套的洞察和分析工具旨在透過可擴充、可靠且智慧的解決方案，賦能媒體客戶與他們的受眾進行互動，從而建立起有意義的訂閱使用者忠誠度，實現顯著的內容貨幣化和業務成長。

如欲瞭解更多資訊，請造訪Brightcove.com。

關於Canela Media

Canela Media是一家首屈一指的技術驅動型媒體公司，提供一個全面的生態系統，以連結多元文化受眾。其免費的串流媒體平台Canela.TV為美國的拉丁裔提供具有文化相關性的隨選內容(VOD)以及直播頻道，其中包括原創節目、Canela音樂、Canela兒童節目、Canela運動節目、Canela新聞，以及豐富的肥皂劇和經典墨西哥電影庫等獨特的節目組合。

Canela Media專有的資料解決方案Canela Audience Solutions採用以OTT為先的方法，在英語和西班牙語的OTT平台上辨識美國的西班牙裔受眾，為廣告商觸達美國西班牙裔受眾提供了無與倫比的規模。此外，Canela Media在優質OTT合作夥伴和西班牙語網站上的廣泛涵蓋範圍，再加上其專有的資料，使其能夠透過與新的主流西班牙裔受眾建立有意義且具有文化相關性的連結，實現顯著的涵蓋範圍和規模。

如欲瞭解更多資訊，請造訪：http://www.CanelaMedia.com

關於Brightcove Inc.

Brightcove創造全球最可靠、可擴充和安全的串流科技解決方案，讓企業與其受眾之間的聯繫更加緊密，不受所在地點和瀏覽內容所用的裝置限制。Brightcove的智慧型視訊平臺使60多個國家/地區的企業能夠更有效地對客戶進行銷售，使媒體領導人能夠以更可靠的方式串流內容並加以變現，使每個機構組織能夠與團隊成員更有效地溝通。我們憑藉在業界長期領先的創新和正常執行時間而獲得兩項科技和工程艾美獎(Technology and Engineering Emmy® Award)，同時具有無與倫比的可擴充性，從而不斷地推動視訊科技的發展。請在 LinkedIn 、 X 、 Facebook 、 Instagram 、 Threads 和 YouTube 上關注Brightcove，並造訪 Brightcove.com 。

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