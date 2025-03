Esri collabore avec Google Maps Platform pour proposer des tuiles 3D photoréalistes de haute qualité

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Lors de sa Conférence des partenaires 2025, Esri, leader mondial de l’intelligence géographique, a annoncé le lancement d’une collaboration avec Google Maps Platform. Permettant aux utilisateurs de créer des cartes et scènes 3D extrêmement détaillées et visuellement immersives, cette collaboration intègre les tuiles 3D photoréalistes de Google dans la suite ArcGIS.

« Nous nous réjouissons de pouvoir collaborer avec Google Maps Platform et communiquer ces données précieuses à notre communauté d’utilisateurs », a déclaré Richard Cooke, directeur du Développement commercial à l’international, chez Esri. « En mettant les tuiles 3D photoréalistes de Google à la disposition de nos utilisateurs, nous permettons à ceux-ci d’améliorer un vaste ensemble de cartes et d’applications innovantes grâce à des tuiles 3D de haute qualité, en haute résolution, qui fournissent une couverture mondiale et des mises à jour constantes pour résoudre des défis du monde réel. »

L’intégration des tuiles 3D photoréalistes de Google Maps dans ArcGIS permettra aux utilisateurs de construire des cartes et des scènes plus riches, en soutenant les analyses, parmi diverses applications, notamment dans les domaines de la planification urbaine, de l’immobilier, et des projets d’infrastructure du secteur public. Cette collaboration fait partie de l’engagement de longue date d’Esri destiné à fournir aux utilisateurs des données géospatiales de haute qualité et des capacités de cartes de fond (basemap) 3D.

« Les utilisateurs cherchent depuis longtemps à obtenir des cartes de fond 3D photoréalistes et plus détaillées », a fait savoir Deane Kensok, directeur technique des Contenus chez ArcGIS. « Cette carte de fond 3D sera une addition précieuse à notre collection de cartes de fonds, en fournissant une vue plus réaliste et plus détaillée des zones métropolitaines de grandes parties du monde. Elle peut être utilisée par elle-même ou être intégrée en souplesse dans les données des utilisateurs, renforçant le contexte visuel et permettant d’effectuer des analyses plus détaillées et plus exactes. »

L’accès à un maillage 3D haute fidélité permet aux utilisateurs de visualiser les projets, tels que les plans de développement urbains, la planification immobilière et les projets AEC (Architecture, Engineering and Construction [architecture, ingénierie et construction]), le tout dans des environnements réalistes. Cela permet aux utilisateurs d’explorer et de superposer leurs propres données, qui peuvent être, à titre illustratif, des points d’intérêt ou des ressources communautaires, pour créer des cartes complètes et détaillées. Cette nouvelle intégration offre également la possibilité d’effectuer des analyses interactives, p. ex. : sur l’ombrage, la localisation en ligne de mire et les bassins visuels. Les parties prenantes peuvent ainsi obtenir une représentation claire et détaillée des éventuels résultats futurs dans un paysage visuellement familier.

Les clients d’Esri auront accès à la carte 3D photoréaliste la plus complète au monde grâce à l’apport des tuiles 3D photoréalistes haute résolution de Google Maps Platform, dans 2 500 villes disséminées dans 49 pays. Tout ce contenu sera disponible en s’abonnant à ArcGIS Online.

« Nous savons que les créateurs et les développeurs des diverses plateformes souhaitent pouvoir disposer de visualisations 3D riches et photoréalistes, et c’est la raison pour laquelle nous sommes ravis de fournir les tuiles 3D photoréalistes de Google Maps Platform à ArcGIS », a indiqué Eugene Yeh, directeur de la Mise sur le marché de Google Maps Platform. « Nous sommes impatients de voir comment la communauté mondiale de professionnels géospatiaux d’Esri utilise les tuiles 3D pour enrichir leur compréhension du monde. »

Les utilisateurs d’ArcGIS pourront utiliser les tuiles 3D photoréalistes de Google Maps Platform d’ici le 3e trimestre 2025. Pour en savoir plus sur la collaboration de travail entre Esri et Google, veuillez vous rendre sur go.esri.com/3Dtiles.

À propos d’Esri :

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d’information géographique (SIG), de l’intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie (États-Unis), Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans des centaines de milliers d’organisations à travers le monde, parmi lesquelles figurent des entreprises du classement Fortune 500, des agences gouvernementales, des institutions à but non lucratif et des universités. Esri s’appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires, lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forts de l’engagement pionnier de l’entreprise dans les technologies géospatiales et dans l’analyse, les ingénieurs d’Esri conçoivent des solutions extrêmement innovantes qui mettent à profit une approche géographique pour résoudre certains des problèmes les plus complexes de notre planète en les plaçant dans le contexte crucial de la localisation. Retrouvez-nous sur esri.com.

