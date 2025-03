Andersen Global voegt lidfirma toe in Nieuw-Zeeland

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global blijft haar Asia Pacific-platform verstevigen nu Bellingham Wallace, een bedrijf dat al sinds 2022 samenwerkt, een lidfirma wordt en het Andersen-merk in Nieuw-Zeeland lanceert.

Andersen in New Zealand is een belasting- en adviesbedrijf gevestigd in Auckland dat nauw samenwerkt met kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's). Het team is gespecialiseerd in bedrijfsfinanciën en bedrijfs- en belastingadviesdiensten, met expertise in IFRS, bankadvies, ESG en duurzaamheid, financiële modellering, beleidvoering, family offices en estate planning, transacties, due diligence en kapitaalstijgingen.

“Na bijna drie jaar samenwerking met Andersen Global, was het meer dan vanzelfsprekend om als lidfirma toe te treden en dit emblematische merk terug op de voorgrond van professionel services in Nieuw-Zeeland te brengen,” verklaart Partner Matt Bellingham. “De diepgang van ondersteuning, kennis, mondiale armslag en waarden kennen hun gelijke niet en kunnen onze klanten alleen maar voordelen opleveren.”

“Matt en zijn team worden geprezen als sectorleiders met een stevige reputatie voor het leveren van kwaliteitsvolle services en het rechtstreeks wedijveren met de Big Four,” aldus Mark L. Vorsatz, voorzitter van Andersen Global en CEO van Andersen. “Het team brent decennialange ervaring dankzij hun activiteiten binnen de unieke zakenwereld van Nieuw-Zeeland, vooral om het succes van KMO's te bevorderen, en hun toevoeging als lidfirma versterkt ons vermogen om te voldoen aan de groeiende multidisciplinaire noden van onze klanten in de markt van de regio Azië-Stille Oceaan.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke lidfirma's, bestaande uit belasting-, juridische en waarderingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door de Amerikaanse lidfirma Andersen Tax LLC. De vereniging telt nu wereldwijd meer dan 19.000 professionals en is op meer dan 500 locaties aanwezig via de aangesloten firma's en samenwerkende firma's.

