Esri與Google地圖平台合作，供應高畫質擬真3D圖塊

加州，雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 位置情報的全球領航者Esri在該公司舉辦的2025年合作夥伴會議上宣布，該公司將與Google地圖平台 (Google Maps Platform) 進行一項合作計畫。這項合作計畫預定將Google的擬真3D圖塊 (Photorealistic 3D Tile) 整合入ArcGIS套圖，幫助使用者創建高精度且宛若身歷其境的3D地圖與街景。

「我們很高興能與Google地圖平台合作，將這份珍貴資料獻給使用者。」Esri全球業務開發企業總監Richard Cooke說，「開放Google擬真3D圖塊給使用者，可幫助他們用高畫質3D圖塊提升大量創新地圖及應用程式的品質，藉由它們提供的全球覆蓋面、最新更新及高解析度解決現實世界的挑戰。」

Google地圖平台的擬真3D圖塊整合到ArcGIS後，使用者將可跨包括都市計畫、不動產、公部門基礎建設計畫在內的多種應用程式建構內容更豐富的地圖與街景、支援分析。Esri承諾為使用者提供高品質地理空間資料和3D基本圖功能，此次合作正是為實踐這份長期承諾所採取的多項行動之一。

「長期以來，使用者一直在尋找更詳盡擬真的3D基本圖。」Esri ArcGIS內容技術長Deane Kensok說，「這份3D基本圖讓我們的基本圖集如虎添翼，充實了全球絕大多數都會區的進一步真實詳盡資料。它可以單獨使用，也可以和使用者的資料無縫整合，加強視覺內容並促成更多詳盡正確的分析。」

高保真3D網格讓使用者可看到諸如城市開發計畫、房地產規劃和建築、工程和建設 (AEC) 計畫等現實環境中的計畫，進而探索並疊加自己的資料（如興趣點和社區資源）以創建全面而詳盡的地圖。這個新整合也可以幫助使用者執行陰影研究、視線圖、視域等互動分析。因此，利害關係人可以在熟悉的視覺地景中看到以清晰詳盡的方式呈現的未來成果。

在Google地圖平台的高解析度擬真3D圖塊的輔助之下，Esri客戶可得到全球最全面的擬真3D地圖，內含49個國家的2500座城市。使用者可透過訂購ArcGIS Online取得這些內容。

「我們深知各平台上的創作者及開發者需要內容豐富、擬真的3D視覺圖像，因此，我們積極將Google地圖平台的擬真3D圖塊與ArcGIS整合。」Google地圖平台上市總監Eugene Yeh說，「我們期待看到Esri的全球地理空間專業人員社群運用3D圖塊充實他們對世界的認知。」

在2025年第三季前，ArcGIS使用者便可以開始使用Google地圖平台的擬真3D圖塊。如欲進一步認識Esri與Google的合作，請造訪：go.esri.com/3Dtiles。

關於 Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、位置智慧和地圖繪製領域的全球市場巨擘，幫助客戶釋放資料的全部潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年在美國加州雷德蘭茲成立，其軟體已在全球數十萬個組織中部署，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利機構和大學。Esri的區域辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲100多個國家/地區，以提供本地支援。憑藉對地理空間技術和分析的開創性承諾，Esri開發了最具創新性的解決方案，利用地理方法將一些全球最複雜的問題置於關鍵的位置環境中加以解決。請造訪我們的網站： esri.com.

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