FPT与KMP Aryadhana签署6700万美元的五年框架合作协议

印度尼西亚雅加达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球性IT公司FPT正式与印度尼西亚领先的创新合作社KMP Aryadhana签署了一份价值6700万美元的主服务协议。此次签约仪式在越南共产党中央委员会总书记苏林阁下对印度尼西亚进行正式国事访问之际举行，标志着双方以及两国战略伙伴关系的重要里程碑。

这份为期五年的协议聚焦于KMP Aryadhana在废物管理、数字教育、合作社教育以及支持粮食安全计划的数字农业等关键领域实施环境、社会和治理(ESG)。此次合作旨在利用FPT在人工智能(AI)、区块链、物联网和云计算方面的竞争优势，推动ESG框架各领域及教育领域对先进技术的应用。

数字转型对于KMP Aryadhana至关重要，因为这将加快日惹省的创新能力，促进关键行业的可持续发展，并巩固其作为印度尼西亚文化和教育领导者的地位。该合作社还在与FPT商讨建立一个AI实验室，并在教育和ESG领域发起数字转型倡议，这些举措不仅面向日惹，还将惠及更广泛的印度尼西亚市场乃至全球。

FPT Corporation首席执行官Nguyen Van Khoa先生表示：“ 印度尼西亚作为一个充满活力、其愿景由创新驱动的经济体，在FPT的亚太区增长战略中发挥着关键作用。我们与KMP Aryadhana的合作不仅加强了越南和印度尼西亚之间的联系，还提升了FPT在新兴技术，尤其是AI领域的全球竞争力。我们期待与KMP Aryadhana合作，加速印度尼西亚在废物管理、数字教育、森林资源管理和智慧农业等关键领域的数字转型。”

KMP Aryadhana主席、教授Ahmad Subagyo博士表示：“ KMP Aryadhana非常感谢FPT关注并支持我们的项目。FPT不仅在技术方面拥有专业知识和经验，还具有国际影响力，能够将KMP Aryadhana的ESG项目推向世界。”

FPT Indonesia成立于2017年，已取得众多里程碑式的成就，彰显了该公司的全球专业实力。它已与印度尼西亚银行和金融、电信和能源等领域的领先企业建立了合作关系，拥有200多名技术专家和两个主要办事处，并计划今年在日惹开设第三个办事处。

关于FPT

FPT Corporation (FPT)是一家全球领先的技术和IT服务提供商，总部位于越南，业务涵盖三大核心领域：技术、电信和教育。在过去的三十多年里，FPT一直为全球数百万个人和数万家企业提供具有影响力的解决方案。为提升越南在全球技术版图中的地位，并为全球企业提供世界级的解决方案，公司专注于五大战略领域：人工智能、汽车、半导体、数字化转型和绿色转型。2024年，FPT报告的总收入为24.7亿美元，其核心业务的员工总数超过54,000人。如需了解有关FPT全球IT服务的更多信息，请访问 https://fptsoftware.com/ 。

关于KMP Aryadhana

KMP Aryadhana是一家多方合作社，于2024年在印度尼西亚日惹特别行政区成立。KMP Aryadhana的主要工作重心是利用其信息技术网络和能力，为日惹特别行政区的民众提供服务，支持其在ESG框架和教育方面的项目，继而服务于印度尼西亚乃至全球民众。

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