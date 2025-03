Andersen Global accueille un nouveau cabinet membre en Nouvelle-Zélande

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence en Asie-Pacifique avec l’intégration de Bellingham Wallace, cabinet collaborateur depuis 2022, et le lancement de la marque Andersen en Nouvelle-Zélande.

Andersen en Nouvelle-Zélande est un cabinet fiscal et de conseil basé à Auckland, spécialisé dans l’accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME). L’équipe possède une expertise approfondie en finance d’entreprise et en conseil stratégique et fiscal, couvrant divers domaines tels que les normes comptables internationales (IFRS), le conseil bancaire, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et le développement durable, la modélisation financière, la gouvernance, la gestion de patrimoine familial et la planification successorale, ainsi que les transactions, les vérifications préalables (due diligence) et la levée de fonds.

« Après près de trois ans de collaboration avec Andersen Global, il était tout naturel de devenir membre et de redonner à cette marque emblématique une place de premier plan dans les services professionnels en Nouvelle-Zélande », a déclaré l’associé Matt Bellingham. « La richesse du soutien, l’expertise, l’envergure internationale et les valeurs d’Andersen sont incomparables et constituent un véritable atout pour nos clients », ajoute-t-il.

« Matt et son équipe sont reconnus comme des leaders du secteur, réputés pour l’excellence de leurs services et leur capacité à rivaliser directement avec les Big Four », a déclaré Mark L. Vorsatz, président d’Andersen Global et directeur général d’Andersen. « Leur expertise, forgée au fil des décennies, dans le paysage économique unique de la Nouvelle-Zélande, en particulier dans l’accompagnement des PME, constitue un atout majeur. Leur intégration en tant que cabinet membre vient renforcer notre capacité à répondre aux besoins multidisciplinaires croissants de nos clients à travers l’Asie-Pacifique », a-t-il ajouté.

Andersen Global est une association internationale regroupant des cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, spécialisés en fiscalité, en droit et en évaluation à travers le monde. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global réunit aujourd’hui plus de 19 000 professionnels et est présente dans plus de 500 sites grâce à son réseau de cabinets membres et partenaires.

