FPT與KMP Aryadhana簽署6700萬美元的五年架構合作協議

印尼雅加達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性IT公司FPT正式與印尼首屈一指的創新合作社KMP Aryadhana簽署了一份價值6700萬美元的主服務協議。此次簽約儀式在越南共產黨中央委員會總書記蘇林閣下對印尼進行正式國事訪問之際舉行，代表雙方以及兩國策略夥伴關係的重要里程碑。

這份為期五年的協議聚焦於KMP Aryadhana在廢棄物管理、數位教育、合作社教育以及支援糧食安全計畫的數位農業等關鍵領域實施環境、社會和治理(ESG)。此次合作旨在利用FPT在人工智慧(AI)、區塊鏈、物聯網和雲端運算方面的競爭優勢，推動ESG架構各領域及教育領域對先進技術的應用。

數位轉型對於KMP Aryadhana至關重要，因為這將加快日惹省的創新能力，促進關鍵產業的永續發展，並鞏固其印尼文化和教育領導者的地位。該合作社還在與FPT商討建立一個AI實驗室，並在教育和ESG領域提出數位轉型倡議，這些措施不僅針對日惹，還將惠及更廣泛的印尼市場乃至全球。

FPT Corporation執行長Nguyen Van Khoa先生表示：「印尼是一個充滿活力、其願景由創新驅動的經濟體，在FPT的亞太區成長策略中扮演關鍵角色。我們與KMP Aryadhana的合作不僅強化了越南和印尼之間的連結，還提升了FPT在新興技術，尤其是AI領域的全球競爭力。我們期待與KMP Aryadhana合作，加快印尼在廢棄物管理、數位教育、森林資源管理和智慧農業等關鍵領域的數位轉型。」

KMP Aryadhana主席、教授Ahmad Subagyo博士表示：「KMP Aryadhana非常感謝FPT關注並支援我們的專案。FPT不僅在技術方面擁有專業知識和經驗，還具有國際影響力，能夠將KMP Aryadhana的ESG專案推向世界。」

FPT Indonesia成立於2017年，已取得眾多里程碑式的成就，彰顯了該公司的全球專業實力。它已與印尼銀行和金融、電信和能源等領域的一流企業建立了合作關係，擁有200多名技術專家和兩個主要辦事處，並計畫今年在日惹設立第三個辦事處。

關於 FPT

FPT Corporation (FPT)是一家全球首屈一指的科技和IT服務提供者，總部位於越南，業務涵蓋三大核心領域：科技、電信和教育。在過去的三十多年裡，FPT一直為全球數百萬個人和數萬家企業提供具有影響力的解決方案。為提升越南在全球科技版圖中的地位，並為全球企業提供世界一流的解決方案，公司專注於五大策略領域：人工智慧、汽車、半導體、數位化轉型和綠色轉型。2024年，FPT報告的總收入為24.7億美元，其核心業務的員工總數超過54,000人。如欲瞭解有關FPT全球IT服務的更多資訊，請造訪 https://fptsoftware.com/ 。

關於KMP Aryadhana

KMP Aryadhana是一家多方合作社，於2024年在印尼日惹特別行政區成立。KMP Aryadhana的主要工作重心是利用其資訊技術網路和能力，為日惹特別行政區的民眾提供服務，支援其在ESG架構和教育方面的專案，繼而服務於印尼乃至全球民眾。

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