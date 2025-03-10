FPT与Kingdee(金蝶)达成战略合作 携手推动全球数字化转型

深圳，中国--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 近日，FPT中国与国内领先的软件企业— Kingdee（金蝶）正式签署战略合作协议（MOU）。此次合作标志着双方在国际市场拓展战略上取得重要突破，将进一步增强双方在全球市场的竞争力。

根据协议，FPT将成为Kingdee在系统集成（SI）、云计算、数据中心及人工智能（AI）等关键领域的战略合作伙伴。FPT将为Kingdee技提供涵盖咨询、解决方案实施及后期维护的全方位服务，助力客户提升运营效率，实现业务优化。

凭借其广泛的市场网络，FPT将全力支持Kingdee在中国以外市场的业务拓展。FPT在全球30个国家和地区设有86个办事处，通过提供高素质人才及针对各地市场特点定制的产品与服务，助力Kingdee加速全球化布局、此外，FPT还将为全球项目组建专业团队，提供灵活高效的管理服务，并在东南亚地区设立培训中心，推动Kingdee技术的推广与落地实施。

与此同时，Kingdee也将与FPT携手，共同深耕中国市场。双方将通过技术培训与知识转移，全面提升企业解决方案的实施能力。此次战略合作有望为双方企业带来突破性成果，包括提升运营效率、优化成本结构、实现精准决策、灵活扩展规模以及改善客户体验，从而为企业的数字化转型奠定坚实基础。此次合作不仅是双方资源与技术的深度融合，更是推动全球数字化转型的重要举措。

FPT与Kingdee将进一步深化在东南亚、东北亚、欧洲、中东和非洲以及美洲等关键市场的合作。双方将重点推动人工智能（AI）服务的发展，特别是在越南建立数据中心（IDC），并在越南和日本打造“AI工厂”，以加速先进AI解决方案的研发与应用。

FPT中国公司首席执行官范清俊（Phạm Thanh Tuấn）先生表示：“FPT凭借经验丰富的专家团队和广泛的全球客户网络，致力于与Kingdee紧密合作，共同提升竞争力并扩大国际市场规模。我们的目标是在合作的第一年内组建一支由20名专家组成的团队，致力于打造全面且可持续的战略合作伙伴关系，为双方创造长期价值。”

金蝶中国副总裁林法成表示，“金蝶与FPT的合作，是一次战略上的强强联合，双方的协同效应将充分利用在技术、市场、服务等方面的优势，拓展全球资源，进一步提升国际市场竞争力。FPT有着一支国际化经验丰富的专业团队，以及遍布全球的广泛服务网络，我们相信，通过此次合作，将更好地提升国际客户体验，为全球客户提供更加高质量的服务。”

Kingdee成立于1993年, 总部位于深圳, 是中国领先的软件集团之一, 专注于为企业提供管理软件（ERP）、财务、人力资源及信息技术服务解决方案。凭借多元化的客户生态系统，涉及制造业、零售、金融、服务业等多个行业领域，并在全球企业数字化转型进程中扮演着重要角色。

自2017年进入中国市场以来，FPT持续在上海、大连等重点城市拓展业务，设立多个办事处和生产中心，逐步树立了其作为值得信赖的技术合作伙伴的品牌形象。FPT致力于提供先进的信息技术解决方案，并与各行业建立长期稳定的合作关系，特别是在汽车和半导体领域，助力企业加速数字化转型并优化运营效率。此外，FPT还与中国及周边地区的顶尖高校展开深度合作，积极培养本地高素质人才，为中国及亚太地区技术生态系统的建设提供坚实支持。