杜拜電力和水務局（DEWA）邀請國際開發商提交意向書，參與Mohammed bin Rashid Al Maktoum太陽能公園第七期1,600百萬瓦的開發，其中包括1,000百萬瓦儲能專案

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 杜拜電力和水務局（DEWA）邀請國際開發商提交意向書，參與Mohammed bin Rashid Al Maktoum太陽能公園第七期1,600百萬瓦（MW）的開發投標。此階段可擴建至2,000百萬瓦，將採用光伏太陽能板和容量為1,000百萬瓦、可續航6小時的電池能源儲存系統，總儲存容量達6,000百萬瓦時（MWh）。這將使其成為全球最大的太陽能加儲能專案之一。此階段將以獨立發電廠（IPP）模式實施。國際開發商或財團的意向書提交截止日期為2025年3月21日。

第七期工程預計年發電量為4.5百萬瓦時，可避免燃燒超過360億立方英尺的天然氣。這將使太陽能公園的產能規劃從5,000百萬瓦增加到7,260百萬瓦，到2030年，杜拜能源結構中清潔能源的比例將從27%提高到34%。因此，每年減少的二氧化碳排放總量將從650萬噸增加到約800萬噸，從而鞏固杜拜作為全球永續發展和再生能源創新中心的地位。 第七期工程計劃於2027至2029年期間分階段投入使用。

根據DEWA的一項研究，電池儲能係統是最具成本效益的儲能和土地利用解決方案。除電網效益外，該系統還能提高再生能源的穩定性和可靠性。將先進的太陽能光伏發電與​​電池儲能結合，緩解了太陽能的間歇性，並為永續電力樹立了一個可複製的典範。太陽能公園目前的生產能力為3,460百萬瓦，另有1,200百萬瓦正在興建中。

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*來源： AETOSWire

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