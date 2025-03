Corpay Cross-Border devient partenaire officiel du SK Slavia Prague pour les opérations de change

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE : CPAY), leader mondial des paiements d’entreprise, a le plaisir d’annoncer que l’activité Cross-Border de Corpay a conclu un accord avec le SK Slavia Prague pour devenir son partenaire officiel en matière de change.

Grâce à ce partenariat, le SK Slavia Prague pourra utiliser les solutions innovantes de Corpay Cross Border pour réduire le risque de change dans ses activités quotidiennes. En outre, la plateforme primée de Corpay Cross-Border leur permettra de gérer leurs paiements internationaux à partir d’un point d’accès unique.

« L’équipe de Corpay Cross-Border est honorée d’être nommée partenaire officiel du SK Slavia Prague pour les opérations de change », déclare Brad Loder, directeur marketing de Corpay Cross-Border Solutions. « Nous nous attachons à développer la marque Corpay, ainsi que nos activités de gestion des paiements d’entreprise et du risque de change à l’échelle mondiale, et nous sommes ravis de nous associer à l’un des clubs de football les plus prospères de la première ligue tchèque. »

« Nous sommes honorés d’établir une coopération avec un acteur clé de l’industrie des changes respecté dans le monde entier. Il est essentiel pour notre club de nouer des relations avec des leaders à travers l’entreprise et je suis extrêmement heureux que nous ayons uni nos forces avec une entreprise aussi puissante que Corpay dans l’industrie du change », déclare Jakub Mačát, directeur marketing du SK Slavia Prague.

À propos de Corpay

Corpay, Inc. (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements figurant au S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à payer leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay aide ses clients à mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ravitaillement en carburant, stationnement), les frais de voyage (réservations d’hôtel) et les frais de paiement (régler des fournisseurs). Cela permet à nos clients d'économiser et de l'argent. Corpay Cross-Border fait référence à un groupe d'entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc.

Corpay – Les paiements en toute simplicité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.corpay.com.

À propos du SK Slavia Prague

Le SK Slavia Prague est un club de football professionnel tchèque et le plus ancien club sportif de République tchèque. Le club évolue dans le stade Eden, dans le quartier pragois de Vršovice. Le Slavia a remporté 21 titres de champion de République tchèque, 25 Coupes de République tchèque et, en 1938, la Coupe Mitropa (Coupe d’Europe centrale), prédécesseur des actuelles Coupes d’Europe de l’UEFA. Le club a participé deux fois aux quarts de finale de l’UEFA Europa League et une fois aux quarts de finale de l’UEFA Conference League. Il a également participé deux fois à la Ligue des champions de l’UEFA. Au cours de ses 132 ans d’histoire, plusieurs légendes de classe mondiale ont joué sous son maillot, notamment Josef Bican, František Plánička ou František Veselý. Les couleurs du club sont le rouge et le blanc. Le SK Slavia Prague est depuis longtemps apprécié pour ses activités en dehors du terrain. Son programme RSE est l’un des meilleurs de l’association européenne des clubs et assister aux matchs à domicile du Slavia est l’une des plus belles expériences pour les supporters en Europe depuis plusieurs années. Sport, spectacle et responsabilité envers le monde qui nous entoure. Voilà ce qu’est le SK Slavia Praha. Depuis toujours.

*Dans le présent document, « Corpay » fait principalement référence à la Cross-Border Division de Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border ; une liste complète des sociétés qui font partie de Corpay Cross-Border est disponible ici : https://www.corpay.com/compliance.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.