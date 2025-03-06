迪拜电力和水务局（DEWA）邀请国际开发商提交意向书，参与Mohammed bin Rashid Al Maktoum太阳能园区第七期1,600兆瓦的开发，其中包括1,000兆瓦储能项目

阿拉伯联合酋长国迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 迪拜电力和水务局（DEWA）邀请国际开发商提交意向书，参与Mohammed bin Rashid Al Maktoum太阳能园区第七期1,600兆瓦（MW）的开发投标。该阶段可扩建至2,000兆瓦，将采用光伏太阳能电池板和容量为1,000兆瓦、可续航6小时的电池能源储存系统，总储存容量达6,000兆瓦时（MWh）。这将使其成为全球最大的太阳能加储能项目之一。该阶段将以独立发电商（IPP）模式实施。国际开发商或财团的意向书提交截止日期为2025年3月21日。

第七期工程预计年发电量为4.5兆瓦时，可避免燃烧超过360亿立方英尺的天然气。这将使太阳能园区的计划产能从5,000兆瓦增加到7,260兆瓦，到2030年，迪拜能源结构中清洁能源的比例将从27%提高到34%。因此，每年减少的二氧化碳排放总量将从650万吨增加到约800万吨，从而巩固迪拜作为全球可持续发展和可再生能源创新中心的地位。 第七期工程计划于2027至2029年期间分阶段投入使用。

根据DEWA的一项研究，电池储能系统是最具成本效益的储能和土地利用解决方案。除电网效益外，该系统还能提高可再生能源的稳定性和可靠性。将先进的太阳能光伏发电与电池储能相结合，缓解了太阳能的间歇性，并为可持续电力树立了一个可复制的典范。太阳能园区目前的生产能力为3,460兆瓦，另有1,200兆瓦正在建设中。

提交信息

意向书请寄往：Dubai Electricity and Water Authority, P.O. Box 564, Dubai, UAE，电子版请发送至：

意向书应注明公司名称、地址、电话、手机、传真、电子邮件、活动简介、总部地点和主要联系人。

*来源： AETOSWire

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