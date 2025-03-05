家族齊聚：PUMA與Scuderia Ferrari HP共慶20年速度傳奇

義大利馬拉內羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- PUMA和Scuderia Ferrari HP迎來合作20周年，這段合作歷程不斷突破速度、設計和賽車文化的邊界。這不僅是一個里程碑，更是一段持續推動賽車、時尚等多方面創新的合作，共同塑造著速度的未來。

PUMA與Scuderia Ferrari HP的合作始於2005年，自此見證了無數令人難忘的時刻。在過去20年裡，Ferrari鞏固了其在一級方程式賽車中最具代表性品牌的地位。像Kimi Räikkönen和Charles Leclerc這樣的傳奇車手都曾身著PUMA賽車服慶祝勝利和世界冠軍頭銜。在2025年的這個具有非凡意義的里程碑即將到來之際，我們旨在打造一個備受矚目的高光時刻，向這一特殊的周年紀念致敬。

為慶祝這一時刻，PUMA和Scuderia Ferrari HP在位於義大利馬拉內羅的代表性ASGT大樓舉辦了一場專屬晚宴。這裡是超級跑車團隊的駐地，同時收藏著Ferrari的經典車型和XX計畫的車輛。眾多賽車界的大咖齊聚一堂，包括Lewis Hamilton和Charles Leclerc、還有Jean Alesi、Giancarlo Fisichella、Toni Vilander等特邀嘉賓。這場晚宴不僅僅是一場慶祝活動，更是對雙方合作中展現出的堅定承諾、滿腔熱情和共同願景的致敬。

晚宴期間，Lewis Hamilton和Charles Leclerc參加了由賽車手兼主持人Vicky Piria主持的小組討論，分享了對賽車運動發展歷程和未來走向的深刻見解。活動還正式發表了一款全新複刻系列產品，以此紀念PUMA和Scuderia Ferrari HP長達20年的合作。

PUMA產品長Maria Valdes表示：「賽車運動是對完美的不懈追求。20年來，PUMA一直與Scuderia Ferrari HP密切合作，精心設計能緊跟賽車運動發展步伐的裝備，將速度、精準和時尚完美融合。隨著賽車運動不斷發展並突破技術、精準度和人類表現的極限，我們很高興能與Scuderia Ferrari HP一同踏上這段征程。」

身為賽車運動服裝、鞋履和配件領域的領導者，PUMA在為Scuderia Ferrari HP的車手和車隊提供業界頂尖技術和注重效能的設計方面扮演了關鍵角色。這一合作不僅推動了賽車裝備的進步，還將Ferrari獨特的品牌基因融入到全球的街頭服飾和粉絲服飾中。

PUMA賽車運動副總裁Thomas Josnik表示：「賽車運動深深融入了PUMA的品牌基因，我們與Ferrari的長期合作充分體現了我們對卓越的不懈追求。我們攜手重新定義了賽車服的創新基準，並將繼續為這項運動樹立新標竿。」

Scuderia Ferrari HP車隊負責人Frédéric Vasseur在回顧這段合作的重要性時表示：「Ferrari與PUMA的合作是提升我們車隊在賽道內外表現的關鍵因素。過去20年裡，我們共同成長，不斷突破技術和設計的邊界，支援我們追求勝利。我們期待著繼續在創新和卓越之路上攜手前行。」

隨著PUMA和Scuderia Ferrari HP邁向未來，這個20周年紀念日既是對過往成就的回顧，也是激勵下一個賽車創新時代的動力源泉。雙方將繼續致力於突破設計和創新的邊界，確保合作的新篇章比以往任何時候都更加迅速、大膽且令人振奮。

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關於PUMA

躋身全球一流運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。75年來，PUMA積極為全球身手最迅捷的運動健將打造打破速度紀錄的產品，推動運動和文化的發展，從未懈怠。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常單品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷至120多個國家，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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