Kenvue anuncia tres nuevos nombramientos en la junta directiva

SKILLMAN, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Kenvue Inc. (NYSE: KVUE), la empresa dedicada exclusivamente a la salud del consumidor más grande del mundo por ingresos, anunció hoy el nombramiento de dos nuevos directores independientes, Sarah Hofstetter, presidenta de Profitero, Ltd., y Erica Mann, expresidenta y directora de la división de salud del consumidor de Bayer, para el directorio de la empresa (el "directorio"). Además, Jeffrey Smith, socio gerente, director ejecutivo y director de inversiones de Starboard Value LP (junto con algunas de sus filiales, "Starboard") se unirá al directorio. Los tres nombramientos entrarán en vigencia de inmediato.

“ Nos complace dar la bienvenida a Sarah, Erica y Jeff como nuevos directores del Consejo de Kenvue”, afirmó Larry Merlo, presidente del directorio de Kenvue. “ La experiencia de Sarah en el desarrollo de marca y el marketing digital, la experiencia de Erica en la industria global de la salud del consumidor y la perspectiva de inversión de Jeff y su amplio servicio en directorios corporativos fortalecerán aún más el directorio con habilidades complementarias y de valor agregado. Sus respectivos conocimientos serán muy beneficiosos a medida que el directorio y el equipo de gestión continúan enfocándose en acelerar el crecimiento sostenible y rentable y en crear valor para los accionistas.”

“ Invertimos en Kenvue debido al enorme potencial que vemos en la cartera de marcas icónicas de la empresa y en las posiciones líderes del mercado en mercados grandes y en crecimiento. Me complace unirme al directorio junto con Sarah y Erica luego del diálogo constructivo que tuvimos con el directorio y el equipo de gestión. Esperamos trabajar en conjunto como directorio para posicionar a Kenvue como la empresa líder mundial en salud para el consumidor y buscar oportunidades para mejorar el crecimiento y la rentabilidad y aumentar el valor para los accionistas”, afirmó Smith.

Al unirse a la Junta, la Sra. Hofstetter se desempeñará como miembro del Comité de Auditoría, la Sra. Mann se desempeñará como miembro del Comité de Nominaciones, Gobernanza y Sustentabilidad y el Sr. Smith se desempeñará como miembro del Comité de Compensación y Capital Humano.

Los nombramientos de directores anunciados hoy se realizan en relación con un acuerdo de cooperación celebrado entre la Compañía y Starboard. Con estos nombramientos, el Directorio se ampliará temporalmente de 11 a 14 directores y, a partir de la Reunión Anual de Accionistas de 2025, el Directorio se reducirá a 13 directores. En relación con el acuerdo de cooperación, Starboard retirará su lista de candidatos a directores nominados y votará todas sus acciones a favor de cada uno de los candidatos de Kenvue para el Directorio en la Reunión Anual de Accionistas de 2025. Starboard también acordó una suspensión habitual y otras disposiciones. El acuerdo completo entre Kenvue y Starboard se presentará como anexo a un Informe Actual en el Formulario 8-K ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la “SEC”).

Acerca de Sarah Hofstetter

Sarah Hofstetter actualmente se desempeña como presidenta de Profitero, Ltd., una empresa global de análisis de SaaS de comercio electrónico. Tiene una importante experiencia en creación de marca, comercio electrónico y marketing digital gracias a su carrera al frente de organizaciones que utilizan la publicidad para impulsar el crecimiento. Anteriormente, la Sra. Hofstetter se desempeñó como presidenta de ComScore y ocupó varios puestos ejecutivos sénior en 360i, una división publicitaria estadounidense de Dentsu, una empresa japonesa de publicidad y relaciones públicas, entre ellos, los de presidenta, directora ejecutiva y vicepresidenta sénior de Estrategia de marca y medios emergentes. Anteriormente en su carrera, la Sra. Hofstetter fue presidenta y fundadora de Kayak Communications y ocupó una serie de puestos de liderazgo sénior durante un lapso de 10 años en Net2Phone. Actualmente es miembro de la junta directiva de The Campbell's Company. La Sra. Hofstetter tiene una licenciatura del Queens College, City University of New York.

Acerca de Erica Mann

Erica Mann se desempeñó anteriormente como Presidenta Global de la División Consumer Health de Bayer durante siete años. Es una líder con experiencia global, habiendo vivido y trabajado en cuatro continentes, con una profunda experiencia en salud del consumidor, mercados emergentes, análisis de tendencias estratégicas, cultura y gestión de riesgos. Antes de unirse a Bayer, la Sra. Mann fue Presidenta y Gerente General de Pfizer Nutrition, habiéndose incorporado a Pfizer tras la adquisición de Wyeth, donde se había desempeñado como Vicepresidenta Senior de Nutrición Global. La Sra. Mann ha ocupado puestos de creciente responsabilidad en otras empresas de Fortune 500, incluidas Eli Lilly y Johnson & Johnson, y puestos de liderazgo en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Suiza y los EE. UU. Actualmente forma parte de los directorios de ALS Limited, DSM-Firmenich AG y Kellanova, y anteriormente formó parte de los directorios de Perrigo Company plc y Blackmores Limited. La Sra. Mann tiene un título en Química Analítica y un diploma en Gestión de Marketing del Instituto de Gestión de Marketing de Johannesburgo, Sudáfrica.

Acerca de Jeffrey Smith

Jeffrey C. Smith es socio gerente, director ejecutivo y director de inversiones de Starboard Value LP, un asesor de inversiones con un enfoque centrado y fundamental en la inversión principalmente en empresas estadounidenses que cotizan en bolsa. Antes de fundar Starboard Value LP en abril de 2011, el Sr. Smith se desempeñó como director de inversiones de los fondos que comprendían la plataforma de inversión Value and Opportunity en Ramius LLC, donde fue socio director gerente. Antes de unirse a Ramius LLC en enero de 1998, se desempeñó como vicepresidente de desarrollo estratégico y miembro del directorio de The Fresh Juice Company, Inc. El Sr. Smith comenzó su carrera en el departamento de fusiones y adquisiciones de Société Générale. Anteriormente, el Sr. Smith se desempeñó como presidente de los directorios de Papa John's International, Inc., una empresa líder en entrega de pizzas; Advance Auto Parts, Inc., uno de los minoristas más grandes de repuestos y accesorios para automóviles en los Estados Unidos; Darden Restaurants, Inc., un operador de restaurantes multimarca; y Phoenix Technologies Ltd., un proveedor de productos de software de sistemas básicos, servicios y tecnologías integradas. El Sr. Smith se graduó de la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo una licenciatura en Economía.

Acerca de Kenvue

Kenvue es la empresa de productos de salud para el consumidor más grande del mundo en términos de ingresos. Con más de un siglo de experiencia, nuestras marcas emblemáticas, entre las que se incluyen Aveeno®, BAND-AID® Brand, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena® y Tylenol® están respaldadas por la ciencia y recomendadas por profesionales de la salud de todo el mundo. En Kenvue, somos conscientes del extraordinario poder del cuidado diario. Nuestros equipos trabajan todos los días para poner ese poder en manos de los consumidores y ganarse un lugar en sus corazones y hogares. Obtenga más información en www.kenvue.com.

Acerca de Starboard Value LP

Starboard Value LP es un asesor de inversiones con un enfoque centrado y fundamental en la inversión en empresas que cotizan en bolsa. Starboard busca invertir en empresas muy infravaloradas y colaborar activamente con los equipos de gestión y las juntas directivas para identificar y aprovechar oportunidades que permitan generar valor en beneficio de todos los accionistas.

Precauciones sobre las declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene “declaraciones prospectivas” según se define en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 con respecto, entre otras cosas, a declaraciones sobre las expectativas de la gerencia sobre el desempeño operativo y financiero futuro de Kenvue, el desarrollo de productos, la posición de mercado y la estrategia comercial. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de palabras como “planea”, “espera”, “hará”, “anticipa”, “estima” y otras palabras de significado similar. Se advierte al lector que no confíe en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en expectativas actuales de eventos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan inexactos o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados reales podrían variar materialmente de las expectativas y proyecciones de Kenvue y sus afiliadas. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: la incapacidad de ejecutar la estrategia de desarrollo comercial de Kenvue; inflación y otros factores económicos, como fluctuaciones en las tasas de interés y en los tipos de cambio; la capacidad de gestionar con éxito la volatilidad económica local, regional o global, incluyendo tasas de crecimiento de mercado reducidas, y de generar ingresos y flujo de efectivo suficientes para permitir a Kenvue efectuar cualquier recompra de acciones y pago de dividendos esperados; la capacidad de Kenvue de acceder a los mercados de capital y mantener calificaciones crediticias satisfactorias, lo que podría afectar negativamente su liquidez, posición de capital y costos de endeudamiento; la competencia, incluyendo avances tecnológicos, nuevos productos y propiedad intelectual obtenida por competidores; desafíos inherentes a la investigación y desarrollo de nuevos productos; incertidumbre del éxito comercial de productos nuevos y existentes y capacidades digitales; desafíos a las protecciones de propiedad intelectual incluyendo la falsificación; la capacidad de Kenvue de ejecutar con éxito planes estratégicos, incluyendo Our Vue Forward y otras iniciativas de reestructuración o ahorro de costos; el impacto de combinaciones de negocios y desinversiones, incluyendo cualquier transacción en curso o futura; dificultades o demoras de fabricación, internamente o dentro de la cadena de suministro; inquietudes sobre la eficacia o seguridad del producto que resulten en retiros de productos o acciones regulatorias; litigios adversos significativos o acciones gubernamentales, incluyendo relacionados con reclamos de responsabilidad del producto; cambios a leyes y regulaciones aplicables y otros requisitos impuestos por las partes interesadas; cambios en el comportamiento y patrones de gasto de los consumidores; desastres naturales, actos de guerra o terrorismo, catástrofes o epidemias, pandemias u otros brotes de enfermedades; inestabilidad financiera de las economías internacionales y los sistemas legales y riesgo soberano; la incapacidad de obtener los beneficios de la separación de la antigua matriz de Kenvue, Johnson & Johnson; y el riesgo de interrupción o costos imprevistos en relación con la separación. Se puede encontrar una lista más detallada y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores en los documentos presentados por Kenvue ante la SEC, incluido su Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 29 de diciembre de 2024 y los Informes Trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q y otras presentaciones, disponibles en www.kenvue.com o a pedido de Kenvue. Cualquier declaración prospectiva realizada en esta comunicación se refiere únicamente a la fecha de esta comunicación. Kenvue no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos o desarrollos futuros o por cualquier otro motivo.

Información adicional y dónde encontrarla

Kenvue tiene la intención de presentar ante la SEC una declaración de poder en el Anexo 14A, que contiene un formulario de tarjeta de poder BLANCA, con respecto a su solicitud de poderes para la Reunión Anual de Accionistas de Kenvue de 2025. SE INSTA A LOS INVERSORES Y TITULARES DE VALORES A LEER LA DECLARACIÓN DE PODER (INCLUIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN O SUPLEMENTO A LA MISMA) PRESENTADA POR KENVUE Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELEVANTE PRESENTADO ANTE LA SEC CUANDO ESTÉ DISPONIBLE, CUIDADOSAMENTE Y EN SU TOTALIDAD, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE CUALQUIER SOLICITUD. Los inversores y titulares de valores pueden obtener copias de estos documentos y otros documentos presentados ante la SEC por Kenvue de forma gratuita a través del sitio web mantenido por la SEC en www.sec.gov. Copias de los documentos presentados por Kenvue también están disponibles de forma gratuita accediendo al sitio web de relaciones con inversores de Kenvue en investors.kenvue.com.

Participantes en la convocatoria

Kenvue, sus directores y funcionarios ejecutivos y otros miembros de la gerencia y empleados participarán en la solicitud de poderes para la Reunión Anual de Accionistas de Kenvue de 2025. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Kenvue está disponible en el Informe Anual de Kenvue en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 29 de diciembre de 2024, presentado ante la SEC el 24 de febrero de 2025 , en su declaración de poder para la Reunión Anual de Accionistas de 2024, presentada ante la SEC el 10 de abril de 2024, y en su Informe Actual en el Formulario 8-K presentado ante la SEC el 31 de julio de 2024 . En la medida en que las tenencias de nuestros directores y funcionarios ejecutivos de valores de Kenvue informadas en la declaración de poder para la Reunión Anual de Accionistas de 2024 o en dicho Formulario 8-K hayan cambiado, dichos cambios se han reflejado o se reflejarán en las Declaraciones Iniciales de Propiedad Beneficiosa en el Formulario 3 o las Declaraciones de Cambio de Propiedad en el Formulario 4 presentadas ante la SEC, incluidos los Formularios 3 presentados ante la SEC el 28 de mayo de 2024 , el 16 de agosto de 2024 y el 3 de diciembre de 2024 y los Formularios 4 presentados ante la SEC el 3 de abril de 2024 , el 28 de mayo de 2024, 28 de mayo de 2024, 28 de mayo de 2024, 28 de mayo de 2024, 28 de mayo de 2024, 28 de mayo de 2024, 28 de mayo de 2024, 28 de mayo de 2024, 28 de mayo de 2024, 28 de mayo de 2024, 5 de junio de 2024, 1 de julio de 2024, 19 de septiembre de 2024 , 30 de septiembre de 2024, 3 de diciembre de 2024, 3 de diciembre de 2024, 3 de diciembre de 2024, 3 de diciembre de 2024, 3 de diciembre de 2024, 3 de diciembre de 2024, 3 de diciembre de 2024, 3 de diciembre de 2024, 3 de diciembre de 2024, 3 de diciembre de 2024, 3 de diciembre de 2024, 13 de diciembre de 2024, 13 de diciembre de 2024, 13 de diciembre de 2024, 18 de febrero de 2025, 18 de febrero de 2025, 18 de febrero de 2025, 18 de febrero de 2025, 18 de febrero de 2025, 18 de febrero de 2025, 18 de febrero de 2025, 18 de febrero de 2025, 18 de febrero de 2025, 18 de febrero de 2025, 18 de febrero de 2025 y 18 de febrero de 2025. Estos documentos están o estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.