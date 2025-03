Kenvue annonce trois nouvelles nominations au conseil d'administration

SKILLMAN, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Kenvue Inc. (NYSE : KVUE), la plus grande entreprise mondiale de santé grand public pure-play en termes de revenus, a annoncé aujourd'hui la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, Sarah Hofstetter, présidente de Profitero, Ltd., et Erica Mann, ancienne présidente et responsable de la division Santé grand public de Bayer, au conseil d'administration de l'entreprise (le « conseil »). De plus, Jeffrey Smith, membre directeur, président-directeur général et directeur des investissements de Starboard Value LP (ainsi que certaines de ses filiales, « Starboard ») rejoindra également le conseil. Ces trois nominations prennent effet immédiatement.

« Nous sommes ravis d'accueillir Sarah, Erica et Jeff en tant que nouveaux administrateurs au sein du conseil de Kenvue », a déclaré Larry Merlo, président du conseil de Kenvue. « L'expertise de Sarah en matière de création de marque et de marketing digital, l'expérience d'Erica dans l'industrie mondiale de la santé grand public, et la perspective d'investisseur de Jeff ainsi que son expérience notable dans les conseils d'administration d'entreprises renforceront davantage le conseil avec des compétences complémentaires et à forte valeur ajoutée. Leurs perspectives respectives seront très bénéfiques puisque le conseil et l'équipe de direction continuent de se focaliser sur l'accélération d'une croissance durable et rentable et sur la création de valeur pour les actionnaires. »

« Nous avons investi dans Kenvue en raison du formidable potentiel que nous voyons dans le portefeuille d'emblématiques marques de l'entreprise et dans ses positions de leader sur de grands marchés en croissance. Je suis heureux de rejoindre le conseil aux côtés de Sarah et Erica après le dialogue constructif que nous avons eu avec le conseil et l'équipe de direction. Nous sommes impatients de travailler collectivement en tant que conseil pour positionner Kenvue en tant que société internationale de santé grand public par excellence et poursuivre les opportunités d'amélioration de la croissance et de la rentabilité, tout en augmentant la valeur actionnariale », a déclaré M. Smith.

Dès son entrée au conseil d'administration, Mme Hofstetter sera membre du comité d'audit, Mme Mann sera membre du comité des nominations, de la gouvernance et du développement durable et M. Smith sera membre du comité des rémunérations et du capital humain.

Les nominations des administrateurs annoncées aujourd'hui sont faites dans le cadre d'un accord de coopération conclu entre l'entreprise et Starboard. Avec ces nominations, le conseil sera temporairement élargi de 11 à 14 administrateurs, et à compter de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2025, il sera réduit à 13 administrateurs. Dans le cadre de l'accord de coopération, Starboard retirera sa liste de candidats au poste d'administrateur et votera en faveur des candidats au conseil de Kenvue lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2025. Starboard a également accepté une clause d'immobilisation habituelle ainsi que d'autres dispositions. L'accord complet entre Kenvue et Starboard sera déposé en tant qu'annexe à un rapport sur le formulaire 8-K auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC »).

À propos de Sarah Hofstetter

Sarah Hofstetter occupe actuellement le poste de présidente de Profitero, Ltd., une société mondiale d'analyse SaaS pour le commerce électronique. Elle possède une expertise significative en création de marques, en e-commerce et en marketing digital grâce à sa carrière à la tête d'organisations utilisant la publicité pour stimuler la croissance. Mme Hofstetter a précédemment été présidente de ComScore et a occupé plusieurs postes de direction chez 360i, une filiale publicitaire américaine de Dentsu, une entreprise japonaise de publicité et de relations publiques, notamment en tant que présidente, PDG et et vice-présidente principale, médias émergents et stratégie de marque. Au début de sa carrière, Mme Hofstetter a été présidente et fondatrice de Kayak Communications et a occupé une série de postes de direction pendant 10 ans chez Net2Phone. Elle siège actuellement au conseil d'administration de The Campbell's Company. Mme Hofstetter est titulaire d'un B.A. du Queens College, City University of New York.

À propos d’Erica Mann

Erica Mann a précédemment été présidente mondiale de la division Santé grand public de Bayer pendant sept ans. Elle est une dirigeante expérimentée à l'échelle mondiale, ayant vécu et travaillé sur quatre continents, avec une expertise approfondie dans la santé grand public, les marchés émergents, l'analyse des tendances stratégiques, la culture et la gestion des risques. Avant de rejoindre Bayer, Mme Mann était présidente et directrice générale de Pfizer Nutrition, après avoir rejoint Pfizer lors de l'acquisition de Wyeth, où elle avait occupé le poste de vice-présidente principale de la nutrition mondiale. Mme Mann a occupé des rôles de responsabilité croissante dans d'autres entreprises du Fortune 500, notamment Eli Lilly et Johnson & Johnson, ainsi que des postes de direction en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis. Elle siège actuellement aux conseils d'administration de ALS Limited, DSM-Firmenich AG et Kellanova, et a précédemment siégé aux conseils d'administration de Perrigo Company plc et Blackmores Limited. Mme Mann est titulaire d'un diplôme en chimie analytique et d'un diplôme en gestion du marketing de l'Institute of Marketing Management de Johannesburg, en Afrique du Sud.

À propos de Jeffrey Smith

Jeffrey C. Smith est membre directeur, président-directeur général et directeur des investissements de Starboard Value LP, un conseiller en investissement avec une approche fondamentale et ciblée pour investir principalement dans des entreprises américaines cotées en bourse. Avant de fonder Starboard Value LP en avril 2011, M. Smith a occupé le poste de directeur des investissements pour les fonds qui composaient la plateforme d'investissement Value and Opportunity chez Ramius LLC, où il était associé directeur général. Avant de rejoindre Ramius LLC en janvier 1998, il a été vice-président du développement stratégique et membre du conseil d'administration de The Fresh Juice Company, Inc. M. Smith a commencé sa carrière dans le département fusions et acquisitions de la Société Générale. Il a précédemment été président des conseils d'administration de Papa John’s International, Inc., une entreprise leader dans la livraison de pizzas ; Advance Auto Parts, Inc., l'un des plus grands détaillants de pièces de rechange et d'accessoires automobiles aux États-Unis ; Darden Restaurants, Inc., un opérateur de restaurants multi-marques ; et Phoenix Technologies Ltd., un fournisseur de logiciels de systèmes de base, de services et de technologies embarquées. M. Smith est diplômé de la Wharton School of Business de l'Université de Pennsylvanie, où il a obtenu un B.S. en économie.

À propos de Kenvue

Kenvue est la plus grande entreprise de santé grand public au monde en termes de chiffre d'affaires. S'appuyant sur plus d'un siècle d'héritage, nos marques emblématiques, notamment Aveeno®, BAND-AID® Brand, Johnson’s®, Listerine®, Neutrogena® et Tylenol®, sont soutenues par la science et recommandées par les professionnels de la santé dans le monde entier. Chez Kenvue, nous sommes conscients du pouvoir extraordinaire des soins prodigués au quotidien. Nos équipes travaillent chaque jour pour mettre ce pouvoir entre les mains des consommateurs et gagner une place dans leurs cœurs et leurs maisons. Pour en savoir plus, consultez www.kenvue.com.

À propos de Starboard Value LP

Starboard Value LP est un conseiller en investissement qui adopte une approche ciblée et fondamentale de l'investissement dans les sociétés cotées en bourse. Starboard cherche à investir dans des sociétés largement sous-évaluées et s'engage activement auprès des équipes de direction et des conseils d'administration afin d'identifier et d'exploiter les opportunités de générer de la valeur au profit de tous les actionnaires.

