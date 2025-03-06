Andersen Global携手Al-Sharif Law Firm强化在沙特阿拉伯的业务布局

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过与Al-Sharif Law Firm达成合作协议，继续提升其在中东地区的多领域专业能力。Al-Sharif Law Firm是总部位于沙特利雅得的一家提供全方位服务的国际律师事务所。

自1978年起，该律所一直活跃于沙特阿拉伯王国，其专业人员提供全面的法律服务，包括并购、公司设立、清算、企业重组、公司秘书服务、劳动与就业法、知识产权、建筑与工程、商业情报以及诉讼等。Al-Sharif Law拥有一支由美国培训并获执业许可的律师和当地人才组成的混合团队，凭借其在金融、国防和石油天然气领域的深厚经验，在为全世界一些规模最大的公司提供全面服务方面具有得天独厚的优势。

Al-Sharif Law管理律师Chris Johnson表示：“在沙特，国际公司和投资者对于一位强有力的主导者和当地合作方的需求非常高。我们的方法将西方的服务模式与深厚的本地专业知识相结合，确保为客户提供切实可行且全面的法律解决方案。通过与Andersen Global合作，我们扩大了业务覆盖范围，并提升了提供无缝衔接服务的能力，将国际服务标准与对沙特法律和监管环境的深入理解相结合。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Al-Sharif Law Firm是沙特最大的律师事务所之一，以服务大型国际公司而闻名。沙特作为一个重要的全球中心而不断发展，其经济正在迅速多元化，为企业和投资者带来了新的机遇。这家律师事务所的加入增强了我们的能力，即通过本地区快速发展市场中的成员公司和合作公司提供一系列一体化的无缝服务。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过19,000名专业人员，通过其成员公司和合作公司在500多个地区开展业务。

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