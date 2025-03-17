-

EOLO携手泰雷兹为意大利扩展高速互联网接入服务

  • E OLO携手泰雷兹，为意大利欠发达社区提供超高速宽带服务。
  • 基于固定无线接入（FWA）技术，泰雷兹eSIM解决方案帮助EOLO全新互联网产品实现无缝5G连接。
  • 该项目不仅助力欧盟"2030年前实现全民千兆宽带 "的目标，更彰显EOLO和泰雷兹对数字包容性和技术创新的坚定承诺。
original EOLO提供

EOLO提供

法国默东--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 欧盟计划到2030年确保所有公民都能享受千兆宽带体验，为此，EOLO选择了泰雷兹的领先连接解决方案来助力这一目标的实现。要达成这一愿景，像固定无线接入（FWA）这样的创新解决方案至关重要。FWA能够为缺乏传统光纤或铜缆网络的地区提供高速互联网。对于连接小城镇和农村地区的居民、支持经济增长和缩小数字鸿沟，FWA都发挥着关键作用。

EOLO的加速连接愿景
作为意大利领先的FWA提供商，EOLO始终致力于通过领先的无线电技术，为用户提供经济实惠的高速互联网服务。该公司目前为超过70万户家庭提供服务，其FWA连接下载速度最高可达300 Mbps。为了进一步改善客户体验，并在意大利全境提供能够消除数字速度鸿沟的服务，EOLO计划于2025年推出融合5G和毫米波（mmWave）技术的千兆FWA服务。这一部署将包括新建5G天线网络，以及在用户端安装数千台支持eSIM技术的终端设备。

泰雷兹的安全连接技术专长
泰雷兹通过提供eSIM管理平台——按需订阅管理器（OSM），将在这一扩展计划中发挥关键作用。这项技术能让EOLO的5G路由器预先配置移动订阅，使安装过程更加快速便捷。用户只需启动设备即可激活功能，享受无缝连接体验。

EOLO首席执行官Guido Garrone表示，“我们共同建设的基础设施将发挥关键作用，与意大利现有的光纤覆盖形成互补。千兆的连接能力将助力我们实现欧洲和意大利计划的宏伟目标，帮助公民和企业克服数字鸿沟与速度鸿沟。

泰雷兹移动连接解决方案副总裁Eva Rudin 表示，“可靠且安全的连接对于数字化转型至关重要。通过以先进的eSIM技术为EOLO提供支持，我们正在加速宽带部署，助力弥合整个欧洲的数字鸿沟。”

关于泰雷兹

作为全球先进科技的领导者之一，泰雷兹（泛欧证券交易所代码：HO）专注于航空、航天、网络与数字技术等领域，为构建一个更安全、更环保、更包容的世界开发产品及解决方案。

集团每年投入超过40亿欧元研发资金用于关键创新领域，如人工智能、网络安全、量子科技和云技术等。

泰雷兹全球83000余名员工遍布68个国家和地区。2024年集团销售收入206亿欧元。

请访问

泰雷兹集团
下载高清照片

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

新闻联系人
泰雷兹媒体关系部
Vanessa Viala – 网络与数字
vanessa.viala@thalesgroup.com

Industry:
Thales Logo
Thales Logo

Thales

BOURSE:HO
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

新闻联系人
泰雷兹媒体关系部
Vanessa Viala – 网络与数字
vanessa.viala@thalesgroup.com

More News From Thales

泰雷兹携手Cubic推出新一代eSIM解决方案，助力网联汽车发展

法国默东--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为全球先进技术领导者之一，泰雷兹与全球领先的软件定义汽车(SDV)解决方案提供商 Cubic 宣布建立合作关系，以推动创新并简化连接管理。借助 泰雷兹eSIM管理平台 ，Cubic将进一步增强其eSIM解决方案能力，使其符合最新GSMA标准，确保在汽车、交通运输和农业等多个行业实现无缝的全球连接。 随着物联网领域对GSMA SGP.32*标准的采用，行业面临的挑战日益严峻。该标准规定了eSIM管理在物联网领域的多项关键技术和业务要求，包括增强安全性、确保跨设备和网络运营商间的互操作性，以及支持大批量部署的可扩展性。这一新框架对实现eSIM技术在各种设备上的大规模部署至关重要，可有效满足市场对智能化、无缝连接管理的需求。 此次合作将泰雷兹符合GSMA SGP.32标准的eSIM管理平台引入Cubic现有的多网络全球连接管理生态系统。该创新举措将支持Cubic在其布局的全球200多个国家和地区持续大规模部署eSIM，同时通过远程自动激活和更新订阅，简化多设备连接管理，显著减少人工干预、实体SIM卡更换或设备召回的需求。...

Avinor选择泰雷兹部署挪威下一代全国无人机交通管理系统

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 泰雷兹与挪威空中导航服务提供商和机场运营商Avinor建立战略合作伙伴关系，将在挪威部署下一代全国无人机交通管理系统。该合作标志着挪威在空域管理方面迈出了重要一步，将创新与严格的监管合规相结合。这也是泰雷兹在整合AstraUTM方面的重要里程碑，AstraUTM是泰雷兹最近收购的一家先进UTM软件开发企业。 凭借由AstraUTM提供支持的这款最新发布的TopSky-UAS产品，泰雷兹将为自动化的UTM和未来的AAM提供安全且可扩展的数字平台。该系统将有效管理机场与大都市附近地区、郊区和区域的空中交通，提供合规监控、授权管理、实时决策、持续空域监视、自动冲突解决和动态条件快速响应等功能。 确保挪威天空的安全和合规 Avinor的新UTM系统旨在为各利益相关方提供基本服务，包括无人机运营商、空中交通服务提供商（ATSP）、政府机构以及挪威其他与低空空域管理相关的主要参与者。该系统满足《实施条例（欧盟）2021/664》（Implementing Regulation (EU) 2021/664）中规定的监管标准，以及针对无人...

易受攻击的API和机器人攻击每年给企业造成高达1860亿美元的损失

法国默东--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为全球网络安全领域的领导者之一，泰雷兹致力于为关键应用程序、API和数据提供大规模保护。该公司近日发布了《 API和机器人攻击的经济影响 》报告，分析了超过16.1万起独特的网络安全事件，揭示了易受攻击或不安全的API和机器人的自动滥用这两大安全威胁日益紧密且普遍所带来的全球损失。据该报告估计，API的不安全性和机器人攻击每年为全球企业带来高达1860亿美元[1]的损失。 这份报告基于Marsh McLennan网络风险情报中心进行的一项研究，该研究发现，从统计数字来看，规模较大的企业更有可能同时发生涉及不安全API和机器人攻击事件。收入超过10亿美元的企业遭受机器人自动API滥用的可能性，要比中小型企业的高出2到3倍。研究表明，由于API生态系统复杂而广泛，通常包含存在风险或不安全的API，因此大型企业尤其容易受到与机器人自动滥用API相关的安全风险的影响。 企业高度依赖API来实现各种应用程序和服务之间的无缝通信。来自Imperva威胁研究团队的数据发现，去年平均每家企业在生产中管理着613个API端点。随着企业...
Back to Newsroom