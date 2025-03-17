EOLO携手泰雷兹为意大利扩展高速互联网接入服务

法国默东--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 欧盟计划到2030年确保所有公民都能享受千兆宽带体验，为此，EOLO选择了泰雷兹的领先连接解决方案来助力这一目标的实现。要达成这一愿景，像固定无线接入（FWA）这样的创新解决方案至关重要。FWA能够为缺乏传统光纤或铜缆网络的地区提供高速互联网。对于连接小城镇和农村地区的居民、支持经济增长和缩小数字鸿沟，FWA都发挥着关键作用。

EOLO的加速连接愿景

作为意大利领先的FWA提供商，EOLO始终致力于通过领先的无线电技术，为用户提供经济实惠的高速互联网服务。该公司目前为超过70万户家庭提供服务，其FWA连接下载速度最高可达300 Mbps。为了进一步改善客户体验，并在意大利全境提供能够消除数字速度鸿沟的服务，EOLO计划于2025年推出融合5G和毫米波（mmWave）技术的千兆FWA服务。这一部署将包括新建5G天线网络，以及在用户端安装数千台支持eSIM技术的终端设备。

泰雷兹的安全连接技术专长

泰雷兹通过提供eSIM管理平台——按需订阅管理器（OSM），将在这一扩展计划中发挥关键作用。这项技术能让EOLO的5G路由器预先配置移动订阅，使安装过程更加快速便捷。用户只需启动设备即可激活功能，享受无缝连接体验。

EOLO首席执行官Guido Garrone表示，“我们共同建设的基础设施将发挥关键作用，与意大利现有的光纤覆盖形成互补。千兆的连接能力将助力我们实现欧洲和意大利计划的宏伟目标，帮助公民和企业克服数字鸿沟与速度鸿沟。”

泰雷兹移动连接解决方案副总裁Eva Rudin 表示，“可靠且安全的连接对于数字化转型至关重要。通过以先进的eSIM技术为EOLO提供支持，我们正在加速宽带部署，助力弥合整个欧洲的数字鸿沟。”

关于泰雷兹

作为全球先进科技的领导者之一，泰雷兹（泛欧证券交易所代码：HO）专注于航空、航天、网络与数字技术等领域，为构建一个更安全、更环保、更包容的世界开发产品及解决方案。

集团每年投入超过40亿欧元研发资金用于关键创新领域，如人工智能、网络安全、量子科技和云技术等。

泰雷兹全球83000余名员工遍布68个国家和地区。2024年集团销售收入206亿欧元。

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