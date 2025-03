Réunion de famille : PUMA et la Scuderia Ferrari HP fêtent 20 ans de vitesse

PUMA and Scuderia Ferrari HP mark two decades of partnership, a collaboration that has consistently pushed the boundaries of speed, design, and motorsport culture. (Photo: Business Wire)

MARANELLO, Italie--(BUSINESS WIRE)--PUMA et la Scuderia Ferrari HP marquent deux décennies de partenariat, une collaboration qui a toujours repoussé les limites de la vitesse, du design et de la culture du sport automobile. Plus qu'un cap majeur, cette alliance durable continue de stimuler l'innovation dans la course et le style pour façonner l'avenir de la vitesse.

Le partenariat entre PUMA et la Scuderia Ferrari a débuté en 2005 et a depuis été témoin d'innombrables moments inoubliables. Au cours des 20 dernières années, Ferrari a consolidé son statut de marque la plus emblématique de la Formule 1. Des pilotes légendaires comme Kimi Räikkönen et Charles Leclerc ont célébré des victoires et des championnats du monde dans des équipements PUMA. Alors que nous approchons de ce véritable jalon en 2025, nous visons à créer un moment de sensibilisation et à honorer cet anniversaire extraordinaire.

Pour marquer cette occasion, PUMA et la Scuderia Ferrari HP ont organisé un dîner exclusif dans l’emblématique bâtiment ASGT, qui abrite l’écurie HyperCar, ainsi que les voitures historiques de Ferrari et les programmes XX, à Maranello, en Italie, réunissant certains des plus grands noms de la course, notamment Lewis Hamilton et Charles Leclerc, aux côtés d’invités de marque, tels que Jean Alesi, Giancarlo Fisichella, Toni Vilander et d’autres. Plus qu'une célébration, la soirée a servi d'hommage à l'engagement, à la passion et à la vision partagée qui ont caractérisé ce partenariat.

Au cours du dîner, Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont participé à une discussion animée par la pilote de course et présentatrice Vicky Piria pour partager leurs idées sur l'évolution du sport automobile et l'avenir de la course. L'événement a également comporté la présentation officielle d'une nouvelle collection de répliques, célébrant 20 ans de collaboration entre PUMA et la Scuderia Ferrari HP.

« La course est une quête incessante de la perfection. Pendant deux décennies, PUMA a répondu présent au côté de la Scuderia Ferrari HP, travaillant en étroit collaboration pour concevoir des équipements qui suivent le rythme de l'évolution du sport automobile, fusionnant la vitesse, la précision et le style », déclare Maria Valdes, Chief Product Officer chez PUMA. « Alors que le sport automobile évolue, repoussant les limites de la technologie, de la précision et de la performance humaine, nous sommes ravis d'avancer avec la Scuderia Ferrari HP. »

En tant que leader des vêtements, chaussures et accessoires de sport automobile, PUMA a joué un rôle central dans l’équipement des pilotes et de l’écurie Scuderia Ferrari HP grâce à une technologie de pointe et des conceptions axées sur les performances. Le partenariat a non seulement permis des avancées dans le domaine des équipements de sport automobile, mais a également introduit l’ADN inimitable de Ferrari dans le streetwear et les vêtements des fans du monde entier.

« Le sport automobile fait partie de l’ADN de PUMA et notre partenariat de longue date avec Ferrari illustre notre quête incessante de l’excellence », déclare Thomas Josnik, vice-président du sport automobile chez PUMA. « Ensemble, nous avons redéfini l’innovation en matière de vêtements de course et continuons d’établir de nouvelles normes dans la discipline. »

Frédéric Vasseur, directeur de l'écurie Scuderia Ferrari HP, souligne l'importance de cette collaboration : « Le partenariat entre Ferrari et PUMA a été essentiel pour améliorer les performances de notre équipe sur et en dehors de la piste. Au cours des 20 dernières années, nous avons évolué ensemble, repoussant les limites technologiques et de la conception pour soutenir notre quête de la victoire. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre ce parcours d’innovation et d’excellence ».

Alors que PUMA et la Scuderia Ferrari HP poursuivent leur collaboration, ce 20e anniversaire sert à la fois de réflexion sur les accomplissements passés et d'inspiration pour la prochaine ère de l'innovation, en restant déterminés à repousser les limites du design et de l'innovation, en veillant à ce que le prochain chapitre de notre partenariat soit plus rapide, plus audacieux et plus captivant que jamais.

