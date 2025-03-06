Energy Vault憑藉新南威爾士州125 MW、1.0 GWh斯托尼溪電池儲能系統的長期能源服務協議(LTESA)，推進其在澳洲的「自有並營運」成長策略

加州西湖村和澳洲墨爾本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 永續電網級儲能解決方案領域的領導者Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault")今日宣布，斯托尼溪電池儲能系統(BESS)已被澳洲能源市場營運商(AEMO)服務部門根據新南威爾士州(NSW)第五輪長期儲能路線圖招標授予了一份為期14年的長期能源服務協議(LTESA)。

先前宣布的位於新南威爾士州納拉布賴的斯托尼溪BESS是與澳洲首屈一指的專案開發商Enervest合作打造，它是一個1 GWh的電池系統，連接著125MVA的輸電線路，成為澳洲最大的8小時長時電池系統之一。斯托尼溪BESS是AEMO服務部門新南威爾士州長期儲能招標的一部分，為不斷增加的專案組合做出了貢獻，提高了系統的可靠性，並支援該州的能源轉型目標。斯托尼溪BESS被選為LTESA專案，彰顯了該專案在推進澳洲能源轉型方面的策略重要性。

斯托尼溪BESS可望與計畫於今年上半年投入使用的加州卡利斯托加的卡利斯托加韌性中心(Calistoga Resiliency Center)和德州斯奈德的克羅斯特雷爾斯(Cross Trails) BESS一起，成為Energy Vault「自有並營運」專案組合中的首批澳洲專案，這顯示該公司在2024年5月投資人和分析師日所概述的全球成長策略得到了持續成功的執行。

Energy Vault董事長兼執行長Robert Piconi表示：「斯托尼溪專案是一個大規模的重要區域里程碑，展示了我們『自有並營運』成長策略的實施成果。自去年5月宣布這一策略以來，我們一直在迅速推進這個新的市場領域，並將澳洲市場視為建設、維護和營運儲能系統的一個巨大且重要的成長驅動力。我們在設計、建造、營運和維護具有最高安全和可靠性水準的儲能系統方面的專業知識，使Energy Vault具備得天獨厚的優勢，能夠以更低的資本支出和營運支出成本交付系統，同時為我們的股東確保長期、可預測且盈利的現金流。」

斯托尼溪BESS是新南威爾士州最大的電池儲能專案之一，將在該州的能源策略中扮演關鍵角色，提供大規模、可調度的儲能容量，以支援電網可靠性和再生能源的整合。透過平衡再生能源發電並增強系統韌性，斯托尼溪BESS將有助於穩定批發電價並減少再生能源的限電情況，從而強化AEMO服務部門招標結果中所概述的能源市場收益。由於專案場地已完全落實，且所有監管核准和許可證事宜都取得了積極進展，在LTESA正式授予後，該專案現已準備好開始前期建設活動和最終設計批准。已核准的LTESA專案的財務詳情和年度年金上限可在AEMO服務部門的網站上查閱。

Piconi補充道：「Energy Vault很驕傲能與Ross以及Enervest的團隊合作交付斯托尼溪BESS，這是新南威爾士州首批GWh級的長時電池儲能系統之一。隨著Energy Vault在美國市場啟動我們的首批兩個全資專案，即我們正在加州和德州測試運轉的專案，其中包括為一個城市提供多日儲能需求的最大的綠色氫動力微電網，獲得LTESA進一步彰顯了我們解決方案的可靠性和可融資性，這歸功於我們在設計、建造和營運大規模儲能系統方面的全球專業知識。我們致力於支援新南威爾士州的再生能源和當地社群目標，為實現未來韌性電網貢獻力量。」

Enervest執行長Ross Warby表示：「斯托尼溪BESS獲得LTESA是交付關鍵基礎設施的關鍵一步，這將推動澳洲的能源轉型、經濟成長和長期系統可靠性。在專案開發早期與Energy Vault建立合作關係，並在去年遞交最終投標，確保了我們能與一家儲能解決方案和營運領域公認的全球領軍企業共同遞交一份全面且成功的投標方案。我們肯定AEMO服務部門在推進有助於強化澳洲能源未來的專案方面的領導作用，也肯定聯盟合作夥伴Energy Vault在電池技術、軟體和系統設計方面的專業知識。」

專案亮點：

在施工高峰期將創造150個工作機會，專案完成後有四個全職營運職位。





在最終的程序批准和開發申請(DA)核准後，預計2025年下半年將進行場地動員、前期建設和採購活動。





做為新南威爾士州政府再生能源路線圖中的一個基石專案，支援該州的脫碳目標。





與傳統土地所有者、社群團體和地方議會進行策略性合作，以確保採取一種協作、永續的開發方式，充分提高當地收益。這是擴大澳洲儲能容量、強化電網可靠性和韌性的重要一步。

Enervest和Energy Vault承認該專案開發所在土地的傳統所有者的利益，並始終致力於與原住民社群、地方議會和社群團體密切合作，為該地區充分實現斯托尼溪BESS的長期收益。

關於Energy Vault

Energy Vault®開發、部署和營運公用事業規模的儲能解決方案，旨在改變世界永續儲能的方式。該公司的綜合產品包括專有的電池、重力和綠色氫儲能技術，支援各種客戶使用案例，提供安全可靠的能源系統調度和最佳化服務。每種儲能解決方案都由該公司與技術無關的能源管理系統軟體和整合平台提供支援。Energy Vault的創新技術組合在行業界獨樹一幟，可提供客製化的短時、長時和多日/超長時儲能解決方案，協助公用事業公司、獨立電力生產商和大型工業能源使用者在保持電力可靠性的同時大幅降低均化能源成本。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.energyvault.com。

關於Enervest Group

Enervest是一家澳洲擁有和經營的能源開發商，具有公用事業和多元化能源生產和儲存資產的創立、開發、設計、建造和營運能力。

Enervest擁有超過15年的產業經驗以及交付複雜專案的卓越記錄，專注於引領澳洲的能源轉型。我們的目標是透過提供有影響力的積極能源和投資成果，抓住機會打造更好的能源網。

我們的承諾是開發能夠為社群帶來價值、有利於當地基礎設施的專案，並與利害關係人、當地社群和原住民合作，以共用價值模式展開合作，使當地基礎設施和社群同時受惠。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，反映了公司目前對其營運和財務業績（包括斯托尼溪BESS專案）等方面的看法。前瞻性陳述包括有關可能或假設的未來營運結果的資訊，包括對我們的業務計畫和策略的描述。這些陳述通常包含諸如「預期」、「期望」、「顯示」、「計畫」、「相信」、「打算」、「推測」、「預測」、「估計」、「目標」、「預計」、「應該」、「可能」、「將會」、「也許」、「或許」和「將」等字詞以及其他類似表達。我們以目前的預期、計畫和假設為基礎做出這些前瞻性陳述或預測，這些預期、計畫和假設是根據我們在產業中的經驗、對歷史趨勢的看法、目前狀況、預期未來發展以及我們認為在當時情況下適當的其他因素做出的。這些前瞻性陳述以我們對未來業績的信念、假設和預期為基礎，並考量了我們目前可獲得的資訊。這些前瞻性陳述只是根據我們目前對未來事件的預期和預測做出的預測，涉及重大風險和不確定性，可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水準、業績或成就存在重大差異，包括未能簽署最終協議、未能完成對斯托尼溪BESS專案的收購、我們的策略變化、擴張計畫、客戶機會、未來營運、未來財務狀況、估計收入和損失、預計成本、前景和計畫；我們的合約簽署、訂單、積壓訂單、許可證獲准時間和已開發的專案儲備情況的不確定性，這些都與未來的收入相關；無法保證非約束性意向書和其他意向表示能夠轉化為具有約束力的訂單或銷售；我們的產品可能存在缺失或發生其他故障的可能性；我們的商業模式和成長策略的實施、市場接受度和成功；我們發展和維護品牌和聲譽的能力；與我們的業務、競爭對手和產業相關的進展和預測；我們的供應商及時提供建構我們的儲能系統所需的元件或原物料的能力；健康流行病對我們業務的影響以及我們可能採取的因應措施；我們對獲得和維持智慧財產權保護以及不侵犯他人權利的能力的預期；關於我們將根據《JOBS法案》成為新興成長型公司的時間的預期；我們未來的資本需求以及現金來源和用途；我們業務的國際性質以及戰爭或其他敵對行動對我們業務和全球市場的影響；我們為營運和未來成長獲得資金的能力；我們的業務、擴張計畫和機會以及我們於2024年3月13日遞交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2023年12月31日年度的Form 10-K年度報告中「風險因素」標題下討論的其他重要因素。該報告可透過SEC的網站www.sec.gov取得。這些因素可能會在我們不時遞交給SEC的其他文件中進行更新。新的風險會不時出現，我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度。我們在本新聞稿中做出的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發表之日的情況，並受本新聞稿中包含的警示聲明的明確限制。除非適用法律可能要求，否則我們不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新資訊、未來發展還是其他原因。您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。

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